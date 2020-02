Carla Suárez égale Anabel Medina en nombre de victoires en Fed Cup

Nous affrontons ses derniers services représentant l’Espagne en Fed Cup. Avec la victoire remportée aujourd’hui contre le Japonais Kurumi Nara, l’Espagnol Carla Suarez Il a égalé Anabel Medina en quatrième position dans le classement des joueurs hispaniques avec le plus de triomphes en Fed Cup. La Grancanaria a ajouté aujourd’hui sa 18e victoire et n’est qu’une de Carmen Perea-Alcalá. Très loin et inaccessible sont Conchita Martínez avec 68 et Arantxa Sánchez Vicario avec 72.

Plus grand nombre de victoires en match #FedCup pour l’Espagne —-

72 – Vicaire Arantxa Sanchez

68 – Conchita Martinez

19 – Carmen Perea-Alcala

18 – Anabel Medina Garrigues & CARLA SUAREZ NAVARRO pic.twitter.com/OrIdAV91Gx

– Fed Cup (@FedCup) 8 février 2020

