Carla Suárez fait ses débuts avec une victoire au Premier ministre de Doha 5

Un bon début pour Carla Suárez à Doha. La joueuse de tennis espagnole, numéro 70 du classement WTA, a conquis le Chinois Shuai zhang (31 WTA) par un score de 7-5 et 6-0 en 1 heure et 12 minutes.

La Grancanaria, qui a annoncé cette année son retrait du circuit et ne traverse pas son meilleur moment (Il est tombé pour la première fois depuis 2008 du Top 60 mondial) a offert son meilleur tennis pour battre le joueur de tennis asiatique, maintenant trente-neuf positions au-dessus du classement.

DEUX MATCHS EN UN

Après un premier set joué où le reste a prévalu au service et jusqu’à 7 pauses ont été vues en 12 matchs, Carla a réussi à casser le service de la Chine avec 5-5 et ensuite garder le sien pour marquer le premier tour.

Dans la deuxième partie, monologue pour l’espagnol. Shuai Zhang n’a pas résisté et le Grancanaria a endossé un «rosco» à son rival, qui a été complètement dépassé par la domination du joueur de Las Palmas.

PETRA KVITOVA, RIVAL AU DEUXIÈME TOUR

Au deuxième tour de Doha, tournoi de catégorie Premier 5, Carla doit s’affronter avec l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde: Petra Kvitova, numéro 11 mondial et huitième tête de série d’un tournoi remporté en 2018.

Les Espagnols et les Tchèques se connaissent très bien puisqu’ils se sont rencontrés jusqu’à 12 fois, avec un équilibre qui ne pourrait être plus égal: 6 victoires pour chacun. De plus, lors de 5 des 6 derniers matches entre les deux, le Canarien s’est imposé, qui a un style qui sait déranger le joueur de tennis d’Europe centrale.

DOHA, TALISMAN CITY POUR CARLA

En dur, surface sur laquelle se déroule le tournoi qatari, 5 victoires pour Carla et 4 pour Petra, bien que le le classement ne trompe pas et aujourd’hui le joueur de tennis Bilovec fait partie des grands favoris contre les Grancanaria.

Doha est l’un des deux tournois (l’autre à Oeiras, sur terre battue en 2014) qui ont vu Las Palmas comme champion.

En 2016, dans l’un de ses meilleurs tournois professionnels, Carla a été proclamée vainqueur de l’événement qatari. J’espère que demain, vous pourrez continuer votre voyage sur les terres asiatiques et vous qualifier pour les huitièmes de finale.

