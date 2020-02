Carla Suárez: “Nous avons une équipe pour gagner la Fed Cup”

Joueur de tennis espagnol Carla Suarez a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser leurs sentiments après avoir battu le Japonais Kurumi Nara aujourd’hui en deux sets solides et avoir certifié la passe de l’Espagne pour la phase finale de la Fed Cup qui se tiendra à Budapest le mois prochain. d’avril.

Bilan de ce qui s’est passé ce week-end à La Manga: “C’était une égalité très compliquée contre une équipe bien structurée qui avait un joueur du calibre de Naomi Osaka. Malgré cela, nous avons réussi à rester calmes et fidèles à notre jeu. Je savais que nous avions des options pour gagner l’égalité et ainsi Cela a été le cas. Je fais un bilan très positif de cette égalité, car l’objectif était d’être à Budapest et nous l’avons atteint avec un 3-0, donc nous n’aurions pas pu faire mieux. “

Soutien du public reçu durant ces deux jours: “Je suis très heureux du soutien que nous avons reçu ces jours-ci. Les gens ont une immense affection pour moi et mon style de jeu est un peu différent de celui des autres joueurs et que le public l’apprécie ou non. Je sais que beaucoup pensent que J’ai encore du tennis pour continuer à jouer en tant que professionnel, mais j’ai déjà une décision prise et cela ne changera pas. Chaque fois que je joue en Espagne, je l’apprécie au maximum. Ces deux jours à La Manga ont été incroyables et le public a été dix ” .

Participation de Garbiñe à la phase finale de la Fed Cup et options d’équipe: “Je souhaite que Garbiñe puisse être avec nous dans la phase finale de la compétition. Elle est une pièce fondamentale dans notre équipe et par jeu et classement est notre leader. Nous serions un bloc beaucoup plus complet si elle l’est. Nous avons une très bonne équipe et Nous irons pour tout le monde avec ce groupe. Chacun de nous est fondamental, non seulement les joueurs de tennis, mais Anabel et toute l’équipe derrière. Nous irons pour tout le monde à Budapest pour pouvoir donner une joie au tennis espagnol “, a conclu le joueur de Gran Canaria. qu’aujourd’hui, il espérait jouer contre Naomi Osaka et devait finalement le faire avant Kurumi Nara.

.