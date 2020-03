Carla Suárez ouvre une petite porte pour jouer à Madrid en 2021

Carla Suarez a été l’un des plus grands perdants du circuit WTA à cause de coronavirus. Ses motivations vont au-delà d’une séquence de bon jeu, d’un moment de croissance personnelle ou d’un nouveau pic de forme. Il y a une raison plus forte: ne pas pouvoir dire au revoir au tennis comme elle le voudrait.

En gardant toujours à l’esprit que le tennis, en ce moment, est à l’arrière-plan, cette touche de malchance ouvre la porte à un éventuel report du retrait. Carla a discuté avec Mundo Deportivo et, entre autres, a évalué tous les scénarios possibles concernant ce problème: “Aujourd’hui, je n’ai pas envisagé de prolonger ma retraite. J’ai dit que 2020 serait ma dernière année et ce serait presque 100%. Nous verrons Si nous pouvons jouer plus au tennis cette année ou non, mes tournois préférés ont été annulés et je ne pourrai pas dire au revoir pour la dernière fois aux Jeux Olympiques car ils seront très probablement annulés. S’il n’y en a plus eu en 2020, Je verrais la possibilité de dire au revoir à Madrid 2021“

Cette possibilité bizarre reste ouverte même dans un esprit occupé par des loisirs qui n’ont pas grand-chose à voir avec le tennis. Carla, confinée dans l’appartement de ses parents à Las Palmas de Gran Canaria, admet qu’elle n’a plus touché à la raquette depuis que son avion de Californie a atterri en Espagne: “Depuis mon retour d’Indian Wells, je n’ai rien fait, le tennis a été annulé jusqu’au 7 juin au moins. La semaine prochaine, je vais commencer à déménager quelque chose, mais nous vivons dans un appartement et l’espace est limité, en plus de ne pas avoir assez de matériel. J’espère que nous pourrons partir bientôt et commencer à aller gym, vélo et natation. ” Bien sûr, par mauvais temps, bon visage. Carla a entrepris de récupérer ce passe-temps étrange: “J’aime vraiment lire. J’avais l’habitude de lire beaucoup auparavant, mais maintenant j’en profite beaucoup. Bien que mes principaux hobbies soient d’aller à la plage et de pratiquer différents sports et c’est désormais impossible.” Il est temps d’être patient“

Entre dessiner des mandalas et des jeux d’ONU avec la famille, Carla se souvient également de sa réaction après avoir appris le report au mois de septembre de Roland Garros. “Je suis resté en pierre quand je l’ai lu, mais il était normal que quelque chose comme ça se passe compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que la chose la plus appropriée était de dire qu’elle a été reportée, mais de ne pas mettre directement des dates qui ne correspondent pas très bien à notre calendrier. Comme je l’ai dit, ce qui se passe dans quelques mois, nous ne pouvons pas le savoir aujourd’hui. “

Avec une certaine réticence devant la décision unilatérale de la Major de Paris, la Canarienne avoue qu’elle n’a pas pu dire au revoir à certains tournois qui pour elle “étaient très spéciaux”. Malgré cela, il est clair que la décision à prendre concernant les Jeux Olympiques est assez claire: “Que les Jeux soient reportés est le plus adapté à tout le monde. Certains athlètes seront pour et d’autres contre, mais c’est un problème de santé et c’est un problème grave. Le sport doit rester en arrière-plan jusqu’à ce que tout redevienne normal. ”

Enfin, les Espagnols s’adressent à l’ensemble de la population dans un message convaincant. Il est temps de nous unir: “Nous devons obéir aux ordres que nous recevons, être solidaires et rester chez nous. Nous voulons tous que cela soit résolu le plus tôt possible et aller à l’un est la seule façon de le faire. L’être humain est capable de s’unir et résoudre des problèmes comme celui-ci d’une manière: tous ensemble. Aider est toujours mieux que combattre et la santé passe toujours en premier. Remerciez également les personnes qui aident les familles touchées par ce virus et celles qui travaillent pour que leurs premiers besoins ne manquent pas. dans les maisons. “

