Carla Suárez pourrait reporter sa retraite à 2021

Carla Suárez a décidé de mettre fin à sa carrière cette année, mais en raison du coronavirus, du manque de tournois et de la possibilité qu’il n’y en aura plus cette saison, elle envisage toujours la possibilité de le faire en 2021., dans le tournoi de Madrid, tant que vous recevez une invitation.

“Je veux attendre un peu pour voir comment tout se développe et surtout ces derniers mois“Carla a déclaré dans un chat sur Instagram, lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait s’il n’y avait plus de tennis cette saison.

“Si cela se produit, j’envisage la possibilité de pouvoir dire au revoir à Madrid, mais sachant que pour cela j’ai besoin d’une invitation. Ce n’est pas facile parce que retirer une place à quelqu’un qui le mérite, c’est difficile”, a expliqué le responsable des îles Canaries. elle reste confinée à Las Palmas chez ses parents.

Carla il passe du temps à regarder une série télévisée avec son père, “après le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner”, à lire des livres “, comme l’un des Elisabet Benavent“

“Le matin, un peu d’exercice, un vélo stationnaire qui me fait économiser beaucoup et des documentaires sur le cyclisme et d’autres sports. Nous jouons également aux dames, etc. “, a-t-il déclaré.

Carla Il a rappelé que chaque fois qu’un tournoi était annulé cette année, la question de savoir comment il se sentait en sachant qu’il prendrait sa retraite en 2020 et les possibilités de faire quelque chose dans la prochaine, tombait ensuite. “Ce n’est pas ce que j’aurais aimé, et aujourd’hui je n’ai pas l’intention de jouer l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

“J’y ai un peu pensé quand ils ont annulé Indian Wells, je me suis dit que c’était ma dernière année et je ne pourrai pas jouer. Mais comme tout s’est passé et que la peur est entrée dans le corps, je n’y ai pas pensé beaucoup. Je pense qu’il y a des gens qui meurent et j’ai eu douze ou quinze ans pour en profiter “, a-t-il ajouté.

À ses débuts, Carla rappelé que dans la famille “Suarez y Navarro aucun d ‘entre eux n’avait de raquette “, mais plus tard il est devenu plus amateur de ce sport, après que sa mère l’ a inscrit à un cours.

Le joueur canarien a également admis que dans sa carrière, il lui manquait un peu plus de génie ou de «mauvais lait». “Je travaillais depuis un moment, mais dans cette quarantaine je ne réussirai plus”, a-t-il plaisanté, pour plus tard apostille: “Pour être un grand, grand champion, il faut avoir un peu de mauvais lait.”

