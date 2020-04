Carla Suárez, protagoniste de la première de RFETV

La Fédération royale espagnole de tennis (RFET) a annoncé que ce dimanche sera présenté «RFETV & rdquor;, sa chaîne de télévision sur Internet via YouTube, avec un premier programme dans lequel l’invité sera le joueur de tennis des Canaries Carla Suarez, qui sera accompagné d’un groupe de jeunes promesses du tennis espagnol.

04/09/2020 à 21:49

CEST

EFE

Les fans de ce sport peut participer au rassemblement Auparavant, vous avez filmé une question pour Suárez, mais pendant la diffusion du programme, vous pouvez également laisser des commentaires et des questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #HablaConCarla.

“La RFET prévoit de diffuser divers programmes de contenu, avec des interviews, des colloques et des sessions de formation sur différents sujets, à la fois pour les entraîneurs et les joueurs, les parents, les arbitres et les fans en général. L’horaire sera annoncé à l’avance sur les canaux officiels de la RFET, et toutes les émissions pourront être récupérées différées sur la chaîne YouTube de la RFET “, a expliqué la Fédération dans un communiqué de presse.

Cette initiative fait partie des activités promues dans le cadre de la campagne #TenisEnCasa, qui vise à accompagner les fans lors de l’emprisonnement décrété par le gouvernement espagnol en raison de la pandémie de COVID-19.

