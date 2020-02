Carla Suárez quitte l’Espagne à un pas de la phase finale de la FedCup

L’Espagne est sur le point de se qualifier pour la phase finale de la Coupe de la Fédération, qui se jouera en hard track à Budapest, du 14 au 19 avril. Carla Suarez (55 du classement WTA) n’a pas échoué et a imposé aux Japonais Misaki Doi (86) 6-3 6-4 lors d’une rencontre avec des hauts et des bas mais où l’expérience et la qualité supérieure des espagnols ont fini par s’imposer.

Sans Garbiñe Muguruza qui se repose après sa finale à l’Open d’Australie, Anabel Medina’s est venue au Club de tennis La Manga de Carthagène avec la vitole des favoris légers contre le Japon de la toute-puissante Naomi Osaka, double championne du Grand Chelem.

Mais l’Espagne n’a pas échoué et si Sorribes a donné la surprise dans un grand match contre le numéro un mondial, Carla Suárez n’a pas échoué et a donné le deuxième point à l’Espagne. Avec peu d’éclat, en partie à cause des conditions venteuses et inconfortables du match, mais avec beaucoup de plomb et de savoir-faire, la joueuse de tennis des Canaries s’est imposée sur un Doi combatif qui regardait contre les cordes après la défaite de son compatriote devant Sorribes.

LA PRÉVALENCE RESTE AUX SERVICES

Dans un duel dans lequel il y a eu jusqu’à huit interruptions de service et où ples restes réévalués devant les services, Carla n’avait rien de simple et a souffert d’imposer son jeu avant le 86e classement. Enfin, le bon travail de Las Palmas de Gran Canaria, qui a annoncé son retrait cette année, et son plus grand succès dans les points de rupture, a décliné le match en faveur de l’Espagnol, qui compte déjà 16 victoires en FedCup.

La ‘Navy’ féminine n’est qu’à un point de gagner le Japon et de se qualifier pour la phase finale de la capitale hongroise. L’Espagne aura jusqu’à trois occasions demain de battre le pays du soleil levant. Tout d’abord, ils affronteront (Teledeporte, 11h00) les deux numéros 1 de l’équipe, Suárez et Osaka. En cas de triomphe des Japonais, il faudrait un deuxième match auquel jouerait Sara Sorribes et Misaki Doi.

Si les Japonais donnaient la surprise et l’emportaient également dans cette rencontre, il faudrait atteindre un cinquième match (dans ce cas de doubles), qui se disputerait sur le papier et en tenant compte du fait que le capitaine peut apporter des modifications au alignement jusqu’à 10 minutes avant le début du match, Georgina García et Aliona Bolsova du côté espagnol et Shuko Aoyama et Ena Shibahara du côté japonais.

