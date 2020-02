Voir le tableau de la phase précédente du Dubai WTA Il semble que cela ne finira jamais, mais oui, dans trois jours, il y aura six femmes qui franchiront la finale. Cela nécessite trois victoires et Carla Suarez Vous en avez déjà un. Les Canaries ont largement dépassé Bibiane Schoofs samedi (6-1, 6-4) et seront désormais mesurées à Flink ou Danilina. A deux pas de l’objectif.

.