Carlos Alcaraz affrontera Rafael Nadal, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas en ..

La 68e édition du prestigieux Trofeo Conde de Godo à Barcelone se déroulera du 20 au 26 avril, avec certains des meilleurs courtisans d’argile prêts à courir après le titre et 500 points ATP. Placée au Real Club de Tenis Barcelona, ​​le plus ancien club de tennis espagnol, la première édition a eu lieu en 1953 lorsque l’Américain Vic Seixas a levé le trophée.

En 1970, Barcelone est devenue une partie du calendrier ATP (avec la finale du meilleur des cinq jusqu’en 2006) et Manuel Santana a été le premier vainqueur de l’ère Open. Des noms comme Ilie Nastase, Bjorn Borg, Manuel Orantes, Ivan Lendl, Mats Wilander, Carlos Costa, Thomas Muster, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya et Kei Nishikori ont également remporté le titre par le passé, Rafael Nadal étant le champion ultime avec 11 couronnes entre 2005-18.

Nadal reviendra à Barcelone ce printemps, avec le champion en titre Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Kei Nishikori et Roberto Bautista Agut. Les organisateurs ont dévoilé mardi le premier joker, Carlos Alcaraz, 16 ans, rejoignant le peloton de tête pour le premier match nul, perdant lors du premier tour de qualification il y a un an.

Carlos est l’adolescent espagnol le plus en vue, se tenant comme le plus jeune joueur du top 800 et écrivant l’histoire à Rio de Janeiro en tant que premier joueur né en 2003 avec une victoire ATP, manquant à peine une chance de jouer en quart de finale.

En février 2018, Alcaraz s’est qualifié pour le premier tournoi professionnel à domicile en Espagne F5 Futures à Murcie à l’âge de 14 ans, dépassant trois rivaux pour se retrouver dans le tableau principal où il a remporté deux triomphes, atteignant le quart de finale et devenant le premier joueur né en 2003 sur le palmarès ATP!

En janvier dernier, Carlos était le demi-finaliste de l’épreuve M15 Palmanova, toujours à 15 ans, suivi de la première victoire du Challenger à Alicante en avril, livrant le jalon de sa génération à ce niveau de compétition.

Une semaine plus tard, Alcaraz a décroché deux victoires au Murcia Challenger pour plus de points sur son décompte, se classant parmi les plus jeunes joueurs du classement ATP réduit. En septembre, le natif d’El Palmar est passé en quart de finale au Challenger de Séville, se battant pendant près de trois heures contre le joueur classé 120e et prouvant sa qualité avant la nouvelle saison qui a été la meilleure pour lui jusqu’à présent.

Le jeune a remporté des titres Futures consécutifs à la Rafa Nadal Academy de Manacor et a atteint une autre finale, se tenant au bord du top 400 avant les débuts de l’ATP à Rio de Janeiro où il a obtenu un joker. Monter sur le terrain vers 23h30

Il y a deux lundis, le jeune de 16 ans a décroché un ancien finaliste de Monte-Carlo Albert Ramos-Vinolas 7-6, 4-6, 7-6 en trois heures et 36 minutes, terminant le travail à 3 heures du matin avec la première victoire de l’ATP sous sa ceinture! Comme plusieurs fois auparavant, Carlos a ajouté une autre étape importante pour sa génération, devenant le premier joueur né en 2003 avec une victoire au tournoi ATP, ne montrant aucun signe de nervosité contre un rival beaucoup plus âgé et expérimenté.

Frappant plus de 50 vainqueurs et 60 fautes directes, Alcaraz a conservé les points sur sa raquette et a dicté le rythme, gagnant un point de plus que Ramos-Vinolas et l’emportant dans le tie-break décisif. Grâce à ce deuxième set, Albert a réclamé cinq pauses sur 15 occasions, face à 19 points de rupture et donnant un service quatre fois, assez pour qu’Alcaraz franchisse la ligne d’arrivée en premier et célèbre un triomphe émotionnel.

Le set d’ouverture a duré plus de 80 minutes et c’est le jeune qui l’a emporté 7-2, perdant deux points de set lors du 12e match avant de prendre le breaker avec un beau vainqueur de volée. Ramos-Vinolas s’est emparé de deux pauses dans le set numéro deux pour un 6-4 et a progressé de 3-0 dans le match décisif, cherchant à briser la résistance du rival et à marcher vers la ligne d’arrivée.

Au lieu de cela, Carlos a rebondi pour lancer cinq matchs consécutifs, offrant des pauses dans les matchs cinq et sept et gaspillant deux balles de match sur le retour à 5-4. Au service de la victoire, le joueur de 16 ans s’est brisé par amour pour maintenir Albert en lice, envoyant le set dans un tie-break où Alcaraz a recommencé partout, remportant 7-2 pour remporter la première victoire ATP dans un style passionnant.