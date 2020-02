Carlos Alcaraz bat Albert Ramos au Brésil et réalise son premier vainqueur

Le jeune joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz, 16 ans, a remporté la première victoire de l’ATP de sa carrière après avoir remporté son compatriote Albert Ramos à ses débuts en tOrneo de Rio de Janeiro (Brésil), de catégorie ATP 500 et que l’argile battue est contestée, après une journée qui a également quitté le classement de Pablo Andújar et Pedro Martínez et les éliminations de Fernando Verdasco, Roberto Carballés et Alejandro Davidovich.

Alcaraz, qui est entré dans le tournoi grâce à une invitation de l’organisation, a surpris Ramos, septième tête de série, après plus de trois heures et demie de jeu (7-6, 4-6 et 7-6). La Murcie, entraînée par le numéro un mondial Juan Carlos Ferrero et 407 du classement mondial, atteint son premier point ATP avec seulement 14 ans et maintenant son triomphe inaugural sur le circuit mondial est noté.

“Je vais toujours sur la piste avec l’idée de gagner quel que soit l’adversaire parce que si vous ne pensez pas pouvoir gagner, vous n’avez pas à jouer. Je me souviendrai de ce tournoi tout au long de ma vie “, Alcaraz a déclaré après avoir battu un adversaire qui double son âge et avant de se mesurer en huitièmes de finale avec l’Argentin Federico Coria.

Ils ont également accepté ce cycle Andújar, après avoir pris l’autre duel clairement espagnol du jour contre Verdasco (6-3, 6-3), et Pedro Martínez, qui retrace son engagement envers le Bolivien Huego Dellien (3-6, 6-2, 7-5). Les deux Espagnols s’affronteront pour une place dans le quart.

Dans le chapitre des pertes, en plus de Ramos et Verdasco, ils ont également dit au revoir au premier échange Carballés, dépassé par l’Argentin Federico Delbonis (6-2, 6-4), et Alejandro Davidovich, qui n’a pas pu conserver son avantage initial contre le local Thiago Seyboth (5-7, 7-6, 7-5)

