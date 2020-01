Carlos Alcaraz, double champion à Manacor

L’avenir du tennis espagnol a un nom et s’appelle Carlos Alcaraz (16 ans et n ° 488). La Murcie a réussi à décrocher son deuxième titre consécutif au M15 à Manacor (Majorque, H), après avoir battu Evan Furness en finale 6-3 et 6-4, dans un match qui a finalement dû être joué à l’intérieur d’un cause de la pluie qui a frappé les îles Baléares aujourd’hui. Énorme maturité du joueur espagnol pour un début d’année brillant. Il se reposera une semaine pour disputer plus tard à Antalya. Début d’année imbattable pour entrer dans le Top 450 et n’avoir aucun toit tout au long de la saison.

