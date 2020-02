Carlos Alcaraz entre dans l’histoire du tennis avec un triomphe de l’ATP 16 ans

L’illusion est l’une des sensations les plus puissantes que les êtres humains puissent ressentir, un moteur efficace pour faire face à l’adversité et trouver un objectif à combattre. Voilà ce que ça dégage Carlos Alcaraz et ce qui a captivé tous ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de le voir jouer. Avec seulement 15 ans, il a déjà fait une présentation dans la société plus que remarquable la saison dernière dans l’ATP Challenger Tour, mais voir un joueur espagnol gagner un match ATP avec 16 ans et faites-le avant Albert Ramos Après plus de 3 heures et demie de bataille intense, les cheveux se tiennent debout. Ce spécialiste polyvalent du jeu de Murcie et d’argile, est conseillé par Juan Carlos Ferrero et le personnel technique du JC Equelite.

Et il a à peine 16 ans –

Carlos Alcaraz: rappelez-vous son nom @TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/iw0gGnFQbN

– ATP Tour en espagnol (@ATPTour_ES) 18 février 2020

Il s’est présenté au ATP 500 Rio de Janeiro 2020 grâce à une invitation des organisateurs et après avoir remporté 14 des 15 matchs qu’il avait disputés cette saison. Deux titres ITF et une finale perdue contre Zsombor Piros, c’était l’équilibre d’un jeune homme qui ne veut pas tomber dans l’euphorie ou être pressé, et qui cherche à aller lentement. Tête meublée et un environnement imbattable pour développer un grand talent, comme c’est celui ancien numéro 1 mondial, sont vos meilleures garanties de penser que ce matin a été le début de quelque chose d’important. “Je m’en souviendrai toujours ce soir. Je suis très heureux d’avoir remporté mon premier match au niveau ATP. Ce fut le match le plus dur, le plus long et le plus contesté que j’aie jamais joué, les conditions étaient compliquées, mais quand vous avez une attitude correcte sur la piste qui ne fonctionne pas Surtout, vous pouvez tout surmonter “, dit-il sur le site Web de l’ATP, montrant déjà ouvertement cette maturité qui gâche sur la bonne voie.

“Chaque fois que je sors en compétition, je le fais avec le sentiment que je peux gagner, peu importe qui est l’adversaire ou comment les conditions sont jouées. Je pense que si vous ne pensez pas pouvoir gagner, cela ne vaut pas la peine d’aller au tribunal “a déclaré un jeune homme qui, l’an dernier, est devenu le premier né en 2003 à remporter un match sur l’ATP Challenger Tour, en battant Jannik Sinner. “Quand je passe du temps avec de grands joueurs de tennis, ce que j’essaie, ce n’est pas de parler. J’écoute attentivement tout ce qu’ils me disent car c’est très précieux pour moi. Je pense que si je vais avec la bonne attitude à chaque tournoi, je m’améliorerai progressivement”, se souvient le Murcien, avec qui s’entraîner Roger Federer l’année dernière à Wimbledon.

C’est ainsi que Carlos Alcaraz a célébré –

Après 3h36m de bataille – @ TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/KCHcapfLDF

– ATP Tour en espagnol (@ATPTour_ES) 18 février 2020

Interrogé par son style, son courage fait peur. “J’aime jouer de manière très agressive, en connectant les coups gagnants. Je définirais mon style comme assez similaire à celui de Federer, en remontant un peu le filet”, dit-il. Une partie importante de son développement est donnée par le grand travail de Juan Carlos Ferrero, qui renvoie ainsi à son élève. “Il a le niveau et la vitesse pour concourir. Il est très jeune et commence à parcourir le monde, mais il s’améliore physiquement chaque jour, je pense qu’il peut être l’un des meilleurs”, a déclaré Ontinyent. “J’ai beaucoup d’expérience dans tout ce qu’il vivra à partir de maintenant, alors j’essaie de lui donner les meilleurs conseils possibles. Je ne sais pas où il peut aller, mais dans deux ou trois ans, je pense qu’il peut être en place.” Le prochain rival de Carlos Alcaraz dans le ATP 500 Rio de Janeiro 2020 sera l’Argentine Federico Coria, dans ce qui promet d’être un duel passionnant.

.