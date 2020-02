Carlos Alcaraz parle des objectifs de pression médiatique et du Miami Open 2020

Passer à l’attention des médias avec seulement 16 ans et devoir commencer à lire et à écouter des mots grandiloquents envers vous et des comparaisons haineuses avec les mythes du sport ne devraient pas être agréables. Carlos Alcaraz est dans cette phase après sa démonstration de puissance dans le ATP 500 Rio de Janeiro 2020 où il a obtenu sa première victoire dans un tournoi ATP contre Albert Ramos. Ce ne sont pas tant les résultats que l’attitude et la maturité que l’élève de Juan Carlos Ferrero, ce qui le fait penser à lui comme un joueur au potentiel énorme qui peut obtenir de bons résultats avec une précocité beaucoup plus élevée que d’habitude ces derniers temps. Peu de temps après sa présentation publique grâce à sa grande performance, le Murcie s’est entretenu avec Eurosport dans une conversation où il a réfléchi sur des questions intéressantes et a déclaré qu’il avait reçu une invitation pour un grand tournoi dans les semaines à venir.

“Ma performance à Rio m’a aidé à être conscient que je peux jouer contre de grands joueurs de tennis et aussi à savoir ce que je dois améliorer, comme la gestion des nerfs. Je dois avoir une plus grande cohérence si je veux pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Je fais toujours confiance à mes possibilités, et quand je sors sur une piste, je pense que je peux gagner, quel que soit le contexte. Cela peut faire une différence dans un match égal “, a déclaré le Murcie, très mûr pour parler de l’attention médiatique reçue.” Je n’ai pas pu regarder ce qui a été écrit sur moi, il est important de ne pas devenir fou et de rester en dehors de ces choses .. Je n’aime rien qui me compare à Nadal, il a son chemin, c’est une légende, et je commence le mien “, a-t-il déclaré.

Il est admirable de voir comment Alcaraz il analyse froidement son propre jeu et reconnaît ses défauts avec une énorme clartéia. «J’ai un monde à évoluer dans le plan mental, à toujours avoir une bonne attitude et savoir concourir dans des moments compliqués. Avoir Rafa comme référence dans sa persévérance pour jouer chaque point égal pendant quatre heures peut m’aider beaucoup, mais il n’y a aucune raison pour laquelle Il est ma grande idole et sera toujours meilleur dans toutes ces choses “, a déclaré un homme qui a reçu une invitation au différend de la phase précédente dans la ATP Masters 1000 Miami Open 2020, dans ce qui est quelque chose de très excitant.

“Je sais que maintenant je dois jouer plusieurs Futures et revenir à mon niveau. Je dois graver des étapes des niveaux inférieurs, tous les joueurs sont passés et je ne serai pas moins que moi. Mais je peux vous assurer que je vais affronter chaque tournoi avec le même illusion, que ce soit un avenir ou un ATP. Je veux continuer à m’améliorer “, a-t-il déclaré. Il étonne, et même fait peur, la mentalité constructive et humble d’un adolescent de 16 ans à un stade où les ego deviennent hors de contrôle facilement. Il ne fait aucun doute que, selon ses mots, la trace de Juan Carlos Ferrero, un homme qui sait ce que c’est de traverser là-bas et qui encadre non seulement ce qu’il faut faire sur la piste, mais aussi à l’extérieur. Carlos Alcaraz Il veut continuer à donner de quoi parler dans les semaines à venir.

