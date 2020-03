Carlos Alcaraz, premier Wild Card of Godó 2020

C’était un secret de polichinelle mais cela devait être officialisé. Carlos Alcaraz jouera le tirage au sort final du Barelona Open Banc Sabadell grâce à l’octroi d’une Wild Card, la première qui annonce le tournoi des cinq qu’il a le droit d’accorder.

03/03/2020

À 13:38

CET

Cristian verrouillé

Joueur de la maison, R.C.T. Barcelone (club où se déroule le tournoi), le joueur de Murcie est la grande promesse de l’Armada. Tutelle par Juan Carlos Ferrero, Alcaraz sait déjà ce que c’est que de gagner un match de niveau ATP avec 16 ans.

Il est le deuxième plus jeune joueur de tennis espagnol de l’histoire (seulement derrière Nadal) à remporter une victoire au niveau ATP. Il l’a fait lors de sa première apparition en tant que professionnel, dans l’ATP500 de Rio de Janeiro.

Dans le concours brésilien, il a gagné au premier tour dans un match épique avec Albert Ramos, numéro 40 mondial. En seizièmes, il a chuté en trois sets contre l’Argentin Federico Coria.

INVITÉ À LA PREVISION DES INDIAN WELLS ET MIAMI MASTERS 1000

Avant Godó, Alcaraz, numéro 315 ATP, pouvait avoir la possibilité de disputer deux autres tournois sur le circuit. Le Murcie a été invité par l’organisation à la phase précédente des 1000 Masters d’Indian Wells et Miami.

En cas d’accès à la table finale de l’un des deux événements, la jeune promesse espagnole jouerait aux USA. son deuxième cadre final au niveau ATP.

Malgré cela, Le but d’Alcaraz cette saison est de lier les tournois de la catégorie ITF et Challenger à certains ATP. Il ne faut pas oublier l’âge de la jeune promesse espagnole. En ce moment, il est le plus jeune joueur du Top500 et il faut y aller lentement et être patient.

DÉCLARATIONS DE DAVID FERRER, DIRECTEUR SPORTIF DU TOURNOI

“Alcaraz est un joueur en période d’entraînement qui a des conditions exceptionnelles qui lui permettent de jouer contre des rivaux majeurs. Personne ne sait jusqu’où cela peut aller, mais nous sommes tous convaincus que ce sera loin ”, a déclaré David Ferrer, directeur sportif du tournoi.

Et pendant ce temps, un tournoi comme le nôtre ne peut pas manquer son évolution. Avoir Alcaraz est un grand cadeau pour les fans de Barcelone. Certes, cela ne rattrape pas la situation dans son ensemble& rdquor ;, termina Ferrer.

En 2019, avec 15 ans, l’élève de Juan Carlos Ferrero a fait sa première apparition au Godó. Alcaraz a joué la phase précédente et est tombé lors de son premier match contre le portugais Pedro Sousa. Un an plus tard, il jouera le tirage final.

4 TOP10 CONFIRMÉS POUR LE GODÓ 2020

Pour sa part, l’Open de Barcelone Banc Banc Sabadell de 2020 (20-26 avril) est présenté comme l’une des éditions qui auront une image plus compétitive. Pour le moment, Il y a déjà 3 Top10 confirmés par l’organisation. Nadal, Thiem, Medvedev et Tsisipas disputeront la 68e édition du Trophée Conde de Godó.

À ces quatre, vous pourriez rejoindre une vieille connaissance du concours catalan. Zverev pourrait également jouer le tournoi. L’organisation réservera une Wild Card de dernière minute au cas où un autre Top10 ou Top15 déciderait d’assister à l’événement.

GRANDE QUANTITÉ DE TOP-30

D’autres noms illustres comme Nishikori, Bautista, Kachanov ou Rublev ne manqueront pas l’ATP500 de Barcelone, dans lequel Thiem cherchera à revalider le titre obtenu en 2019.

Mardi 10 mars prochain, l’organisation annoncera la liste officielle des joueurs qui participeront au tournoi, lors de la présentation de l’ATP500 qui se tiendra au Saló de Cent de la Mairie de Barcelone.

.