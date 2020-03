Carlos Alcaraz, première «voiture sauvage» de l’Open de Barcelone Banc Sabadell 2020

Photographie: Goyo Ybort

Carlos Alcaraz est le premier joueur invité par l’organisation Open de Barcelone Banc Sabadell. L’incroyable progression du jeune joueur de tennis de Murcie, membre de l’équipe du Real Club Tenis Barcelona-1899, a dissipé tout doute et David Ferrer, directeur sportif du tournoi, n’a pas hésité à lui accorder la première «wild card» pour la vue d’ensemble.

Alcaraz, qui n’a pas encore eu 17 ans et a déjà disputé un premier tournoi du circuit ATP, l’ATP 500 Rio Open en février dernier, où il a remporté son premier match pas moins d’Albert Ramos, est considéré comme la plus grande promesse du Le tennis espagnol, une promesse qui ne passe pas inaperçue des principaux observateurs du circuit, convaincus qu’il faut suivre de très près leur trajectoire.

«Alcaraz est un joueur en période d’entraînement qui a des conditions exceptionnelles qui lui permettent de jouer contre des rivaux majeurs. Personne ne sait jusqu’où cela peut aller, mais nous sommes tous convaincus que ce sera loin. Et en attendant, un tournoi comme le nôtre ne peut pas manquer son évolution. Avoir Alcaraz est un grand cadeau pour les fans de Barcelone. Cela ne se heurte certainement pas à la situation dans son ensemble », a déclaré Ferrer.

En 2019, avec 15 ans, le joueur de tennis réalisé par Juan Carlos Ferrero a fait sa première apparition à l’Open de Barcelone Banc Sabadell. Il a disputé la phase précédente et est tombé lors de son premier match contre le Portugais Pedro Sousa. Cette saison, il a disputé trois tournois de la classe Future, avec deux victoires (Manacor) et une finale (Antalya) et a fait ses débuts en ATP à Rio, où il a succombé contre Federico Coria au deuxième tour.

Aux côtés des stars fabuleuses du Barcelona Open Banc Sabadell de cette année, avec les quatre top-6 du moment en tête (Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas), sera cette énorme perle du tennis espagnol dans lequel nous allons Pour parler beaucoup dans les années à venir.

La liste officielle des joueurs qui participeront au tournoi sera annoncée mardi prochain lors de la cérémonie de présentation du Saló de Cent del Ajuntament de Barcelona.

Les billets pour assister au Barcelona Open Banc Sabadell peuvent être achetés sur le site officiel du tournoi, www.barcelonaopenbancsabadell.com