Carlos Alcaraz reçoit un joker pour disputer la phase précédente des 1000 Masters of Indian Wells

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz C’est l’une des grandes sensations de cette saison. Son bon début de saison a poussé les grands tournois à vouloir l’avoir. Ayant déjà joué l’ATP 500 à Rio de Janeiro et ayant reçu un wildcard pour la phase précédente du Miami Masters 1000, nous savons aujourd’hui qu’il jouera également la phase précédente du 1000 Masters of Indian Wells. Magnifique nouvelle pour le joueur de Murcie qui tentera d’obtenir la victoire occasionnelle qui lui fera gravir plus de positions dans le classement.

.