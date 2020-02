Carlos Alcaraz tombe à l’Open de Rio

L’Espagnol Carlos Alcaraz, qui à 16 ans est considéré comme l’une des plus grandes promesses du tennis mondial, a été éliminé ce mercredi au deuxième tour de l’Open de Rio par l’Argentine Federico Coria ayant marqué l’histoire lundi pour obtenir sa première victoire dans un tournoi ATP.

20/02/2020

À 10:41

CET

EFE

Coria, 116 au classement international de l’ATP, il a été imposé par 6-4, 4-6 et 6-4 au nouveau joyau du tennis espagnol (406 ATP) dans un match de 2 heures et 17 minutes pour les huitièmes de finale du tournoi brésilien, le seul ATP 500 en Amérique du Sud.

L’Argentin, frère de l’extenista Guillermo Coria, s’est vu garantir une place en quart de finale de Rio, exemple dans lequel Le Chilien Cristian Garín sera mesuré (25 ATP), imposé aujourd’hui 6-4 6-3 par l’Argentin Federico Delbonis (86 ATP).

Le match a commencé très serré et chaque adversaire a confirmé son service jusqu’à ce que, après près de 40 minutes de jeu, Coria ait cassé le quatrième service de l’Espagne et ouvert une avance de 5-4., qui a gardé jusqu’au bout pour s’imposer 6-4 dans le premier set.

Mais la Murcie est revenue beaucoup mieux sur le terrain au deuxième tour et a rompu le premier service de l’Argentin et a confirmé son ouverture d’une première avance de 3-0. Bien plus en sécurité sur le terrain et avec des balles rapides, la jeune figure espagnole a également cassé le deuxième service de Coria et, après avoir confirmé le sien en quelques minutes, a étendu son avance à 5-0.

Mais, en raison d’erreurs causées par la nervosité, il a permis à l’Argentin de renaître dans le match, de casser deux services et de se rapprocher de 5-4. Alcaraz n’a pas perdu son dernier service et a garanti la manche avec un 6-4.

Dans la troisième et dernière course, Coria a cassé le premier service de son rival mais Alcaraz a immédiatement répondu avec la même pièce.

Bien que l’Espagnol ait tenté de diriger son rival en insérant des balles courtes et longues, l’Argentin a été plus efficace et a cassé le cinquième service de Murcie et a confirmé son ouverture d’un avantage de 4-2, qu’il a tenu jusqu’à la fin pour l’emporter 6-4.

Malgré son élimination, Joueur de Murcie, qui a joué pour la première fois un tournoi ATP 500 grâce à une lettre d’invitation, dit au revoir à Rio après avoir marqué l’histoire lundi le plus jeune Espagnol à remporter un match du circuit ATP après Rafael Nadal l’a fait avec 15 ans à Majorque en 2002.

Alcaraz a obtenu lundi sa première victoire dans un tournoi ATP en battant lundi également l’Espagnol Albert Ramos, le nombre 41 dans le monde et qu’à 32 ans double l’âge, résultat qui peut vous permettre de monter de la place 406 à 313 dans le classement.

Lors de son premier match dans un ATP 500, Murcie a battu un joueur du Top 50 7-6 (7-2), 4-6 et 7-6 (7-2) en trois heures et 36 minutes d’un match qui Il s’est terminé à 3 heures du matin à Rio de Janeiro et ce fut, dit-il, la plus longue et la plus intense de sa courte carrière.

Avec sa victoire lundi, la raquette la plus prometteuse d’Espagne, entraînée par le numéro un mondial Juan Carlos Ferrero, est devenue également le plus jeune à remporter un match d’un tournoi ATP 500 depuis le début de la série en 2009.

Il était également le plus jeune à remporter un match de circuit ATP (toutes catégories confondues) depuis que Garin en a remporté un à l’Open de Viña del Mar en 2013 à 16,7, et le plus jeune à battre l’un des 50 meilleurs de l’ATP dans un match de circuit depuis que Richard Gasquet a battu Feliciano Lopez à Marseille en 2003 à 16,7 ans.

L’Open de Rio se joue sur les courts en terre battue du Jockey Club brésilien de Rio de Janeiro depuis 2014 et offre cette année des prix de 1,9 million de dollars, dont 355530 dollars au vainqueur ainsi que les 500 points du classement. ATP.

Le premier joueur de tennis à conquérir le titre à Rio fut l’Espagnol Rafael Nadal (2014) et ses successeurs furent également l’Espagnol David Ferrer (2015), l’Uruguayen Pablo Cuevas (2016), l’Autrichien Dominic Thiem (2017), l’Argentin Diego Schwartzman (2018) et le Serbe Laslo Djere (2019).

Dominic Thiem, numéro quatre mondial, a été le favori pour remporter cette année l’ATP 500 de Rio. Ce mois-ci, il a atteint la finale de l’Open d’Australie et a conquis le titre dans cette ville brésilienne en 2017.

.