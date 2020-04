Carlos Gómez Herrera dénonce la réalité de nombreux joueurs de tennis

Carlos Gómez Herrera c’est un gars bronzé dans mille batailles. Quelqu’un qui connaît le circuit de haut en bas, en particulier celui des Challengers, et sait quel pied il boite et où il peut s’améliorer. Dans notre dernier programme, nous lui avons parlé, de sorte que le nombre 428 Dites-nous ce que vous pensez de ces déclarations de Dominic Thiem dans lesquelles il a accusé nombre de ses collègues de “manque de professionnalisme”.

Mais ce n’est que l’excuse, le point de départ pour que l’Andalou soit honnête le traitement que l’ATP donne à ces joueurs de tennis loin du foyer. Premièrement, il y a un fait: tous les joueurs de tennis qui jouent à Futures ou Challengers ne manquent pas du professionnalisme dont parle l’Autrichien. “Je ne suis pas d’accord du tout. Quand vous êtes dans ces circuits, vous avez très faim. Vous savez que si vous restez dans ces circuits, vous ne pourrez pas vivre du tennis. Il y a beaucoup de désespoir. Les ressources qui sont dans ces circuits et quoi beaucoup parviennent à passer à travers ces ressources, c’est admirable. J’ai vu que Dustin Brown a mis sur Twitter qu’il vivait dans une caravane, j’ai des collègues qui cordent des raquettes tous les jours (…) Comme il (Thiem) l’aura vu un tel joueur de tennis et ils penseront qu’ils sont tous pareils, mais Je ne partage pas cette opinion“

À partir de là, Carlos commence à montrer la colère de nombreux joueurs face à la réaction de l’ATP. Tout d’abord, aux nouvelles de la Fonds d’aide aux joueurs, devant lequel il dénonce le manque de communication et d’implication de l’organe de gestion du circuit, dont il dit “se sentir déçu c’est peu”. De là, il explique la situation vécue par les joueurs de tennis de son classement et dénonce quasiment trois circuits: une Première Division, composée des 150 meilleurs, une Deuxième division formé par les joueurs qui jouent Challengers et les aperçus ATP et une troisième division qui est composée des joueurs qui peuplent le circuit Futures.

La situation du circuit est très difficile, et la communication de l’ATP avec les joueurs n’aide pas du tout. La colère et la plainte du joueur espagnol ne sont pas seulement les siennes: c’est le cri de tant de joueurs qui demandent un changement, une réforme structurelle qui aide ces joueurs de tennis ne gaspillez pas d’argent chaque fois qu’ils jouent le premier tour d’un Challenger. En ce sens, il y a un halo d’espoir: l’implication des Novak Djokovic (L’ami personnel de Carlos) en particulier, et les Big-3 en général, pour en savoir plus sur le problème en ces temps qui ont signifié un “réveil”: “Récemment, Djokovic m’a interrogé sur la situation qu’il traverse Il fait preuve d’un grand intérêt pour ce que vit un joueur de tennis qui ne fait pas partie de l’élite, en dehors du top 150. J’ai vu qu’il était ouvert et réceptif à la situation réelle (…) J’ai contacté des groupes de le tennis et les joueurs à m’envoyer des propositions, car nous avons enfin été entendus d’en haut. “

Si vous voulez savoir quelle a été la réaction serbe aux propositions de ces joueurs, vous savez déjà quoi faire: écouter ce podcast. Il y a bien plus: le fonctionnement de Inter Clubs, ces tournois par équipes qui se déroulent en Allemagne ou en Italie, le dernier e-mail que l’ATP a envoyé aux joueurs (que Carlos nous révèle exclusivement), les conversations avec les “boss” des Challengers et quelques situations inédites qu’il a vécues dans le circuit.

Un podcast qui est plutôt un plainte et un appel à l’aide faire preuve de solidarité avec ceux qui en ont le moins. Tout à toi!

