Carlos Guerrero conquiert son premier ITF Junior à Gizeh (Egypte)

Le jeune joueur de tennis d’Almeria Carlos Guerrero a remporté son premier tournoi international ITF Junior ce week-end à Gizeh (Égypte), un titre beaucoup plus important étant donné que le joueur est encore en âge de cadets.

Guerrero a remporté l’Egyptien Farouk Abdel Salam au premier tour par un confortable 6/0 6/0 et au deuxième tour il a trouvé plus d’opposition dans l’Egyptien Youssef Sadek, qui a battu le 6/2 6/4. Dès le troisième tour, les matchs d’Almeria ont été plus compliqués, devant vaincre contre un autre joueur de tennis égyptien, Abdalla Genidy, un adversaire 6/7 (4) du premier set avec un 7/6 (4) et un 6/3 pour Déplacer dans les chambres

Dans cette manche, son rival était le Grec Filippos Astreinidis, qui a également dû battre en trois sets, remportant le premier 6/3 mais donnant le deuxième 2/6 pour prendre le troisième 6/3. En demi-finale, l’Almeria a regardé les visages avec l’Italien Roberto Miceli, qui, après un premier set rapide, qui s’est terminé par 7/6 (3) pour Guerrero, a été suivi d’un autre dans lequel la victoire était un peu plus solide (6 / 3).

Avec l’Almeria grandi par son extraordinaire chemin vers la finale, dans celui-ci, le rival du titre était le joueur de tennis croate Alen Bill, à qui Carlos Guerrero n’a donné aucune option. Dès le premier set, Guerrero était de loin supérieur à son adversaire, battant le premier tour par 6/1 et consolidant sa victoire avec un autre incontestable 6/0 dans le second.

Le joueur de tennis d’Almeria a déclaré après ce titre avoir trouvé “de très bonnes sensations” et bien dans “servir, droit, volée et marche arrière”, ce qui blâme le “résultat de tout le travail” accompli. Pour Carlos Guerrero, qui était fier de “gagner une ITF alors qu’il était encore cadet”, la prochaine étape est de “réussir des tournois ITF de classe supérieure”.