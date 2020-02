Carlos Guerrero et María Dolores López meilleurs joueurs de tennis d’Almeria en 2019

Les jeunes joueurs de tennis Carlos Guerrero et María Dolores López ont été désignés par la délégation d’Almeria de la Fédération andalouse de tennis comme meilleurs joueurs la saison dernière et recevront leurs trophées correspondants dimanche 16 février lors d’une cérémonie qui aura lieu dans les installations sportives Los Molinos Tennis Municipal, où se trouve la délégation.

Parmi les mérites obtenus, Carlos Guerrero a été proclamé champion l’an dernier de la Müller Junior Cup sub’15 d’Ulm en Allemagne et d’un tournoi international de cadets à Sangenjo (Pontevedra). María Dolores López, quant à elle, a remporté son premier ITF Júnior à Majadahonda (Madrid), deux sites de la marque Young Promises, le championnat d’Andalousie absolue, le championnat d’Andalousie junior, le championnat d’Andalousie cadet en double et le deuxième d’Espagne. Cadet en double, en plus d’être double champion provincial junior et cadet et d’avoir obtenu un wild card pour le Master of the National Circuit IBP Tennis Series, ainsi que d’être sélectionné par la Fédération royale espagnole de tennis.

En plus de Carlos Guerrero et María Dolores López, le club de tennis d’Aguadulce a été désigné comme le meilleur club pour la deuxième année consécutive, tandis que les récompenses pour l’esprit sportif, pour leurs valeurs et leur compagnie, ont été accordées à Jaime Campra, du club de tennis. Almeria et Rocío Ramos d’Albojense, qui recevront également leurs prix lors du même gala de la délégation d’Almeria de la Fédération andalouse de tennis.