Carlos Moya à propos de la retraite de Roger Federer: “C’est la loi de la vie”

Carlos Moya a été n ° 1 mondial pendant 2 semaines en mars 1999 après la seule finale de l’année, à Indian Wells, sans même atteindre un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem cette année-là. Le 17 novembre 2010, il a annoncé sa retraite du tennis, causée par l’âge et un problème persistant du pied droit (arthrose), pour se consacrer à son gymnase de Palma de Majorque, à sa famille et à d’autres entreprises liées au sport.

Dans une longue interview à Las Provincias, l’entraîneur actuel de Rafael Nadal a parlé de divers sujets liés au tennis. Moya a également parlé de l’avenir de Roger Federer: «Federer a fait des demi-finales en Australie et s’il avait remporté le premier set contre Djokovic, tout aurait pu arriver. C’est la loi de la vie, en tant qu’amateurs de tennis, vous devez en profiter. »

Sur Nadal, Moya a ajouté: «[I] ne pas [know]. Pour moi, Nadal reste un moment. Il joue bien et [without] blessure. Lorsque vous combinez tout cela, il restera un moment. C’était dommage. Dans ce tournoi, il [was] pénalisé [for] un mauvais match, le premier contre Zverev. Puis il en a eu deux excellentes qui n’ont pas fonctionné pour se qualifier. C’était positif de savoir qu’il devait encore gagner cette compétition. »

Nadal a commencé sa saison 2020 en jouant à la première Coupe ATP 2020 et a aidé l’Espagne à atteindre la finale où ils ont perdu contre la Serbie, Nadal s’inclinant face à Djokovic en deux sets. Nadal a ensuite joué à l’Open d’Australie 2020 et a remporté ses trois premiers matchs en deux sets contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreño Busta. Au quatrième tour, il a battu Nick Kyrgios en quatre sets et atteint les quarts de finale où il a perdu contre Dominic Thiem en quatre sets.