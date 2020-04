Rafael Nadal, âgé de 16 ans, n’a eu besoin que de trois mois pour se faire un nom au début de 2003, entrant dans la saison juste à l’extérieur du top 200 et atteignant pas moins de quatre finales Challenger fin mars.

L’Espagnol a perdu les trois premiers avant de remporter le premier titre à Barletta, prenant de l’ampleur devant Monte Carlo où il s’est qualifié pour le tableau principal pour vaincre le champion en titre de Roland Garros, Albert Costa. Rafa était également dans les 16 derniers à Hambourg et le finaliste d’Aix En Provence Challenger, souffrant d’une blessure qui l’a forcé à sauter Roland Garros et les épreuves pré-Wimbledon sur gazon.

Au All England Club, le natif de Manacor a atteint le troisième tour en tant que l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire, évoluant en quart de finale à Bastad et en demi-finale à Umag sur terre battue en juillet avant de remporter une autre couronne Challenger à Ségovie.

Le jeune a dû sauter les trois semaines suivantes avant de faire ses débuts à l’US Open en tant que joueur parmi les 50 premiers, battant le compatriote Fernando Vicente 6-4, 6-3, 6-3 au premier tour pour la première victoire à la dernier Major de la saison.

Rafa a perdu 22 points en 14 matchs de service, repoussant les trois chances de pause et créant pas moins de 18 points de rupture au retour, convertissant quatre pour contrôler le rythme et passer au deuxième tour. “Younes El Aynaoui joue mieux que moi sur des terrains durs.

Je l’ai battu à Bastad sur terre battue mais c’est un rival très dangereux, avec un gros service et un coup droit, jouant également son meilleur tennis au cours des deux dernières années. Mon objectif ici est de jouer match par match, surtout après ne pas avoir joué pendant trois semaines; aussi, je veux améliorer mon service et ma volée dans les prochains mois.

Travailler avec un joueur mieux classé aide et Carlos Moya a toujours été là pour m’aider; nous venons d’un petit endroit et nous sommes très proches. En termes de fans et d’autographes, c’est la même chose ici qu’à n’importe quel autre tournoi. J’ai donné quelques autographes mais pas autant. ”