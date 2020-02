Carlos Moyà: “Le tennis espagnol après Nadal sera différent”

L’ancien joueur de tennis espagnol et actuel entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moyà, a accordé une interview au journal valencien Las Provincias, où il a parlé de toutes les nouvelles qui entourent le monde du tennis et en particulier Rafael Nadal, qu’il voit de très bonne manière et loin d’un retrait hypothétique du tennis professionnel.

Différence du tennis actuel avec lequel il a pratiqué à son époque: “Honnêtement, je pense que le tennis que j’ai pratiqué vers les années 2000 est très similaire à maintenant. Bien que près de 20 ans se soient écoulés, peut-être que le tennis est devenu plus physique. Les joueurs sont plus d’athlètes et ils se maintiennent davantage sur la piste.Les pistes ont également un peu ralenti et cela ne profite pas trop aux joueurs qui se distinguent par leur service.Si vous regardez, dans le top dix, il n’y a que quelques joueurs avec de bons services. Il a joué au tennis, s’il y avait des joueurs de tennis comme Ivanisevic ou Sampras qui ont basé leur tennis sur le service, maintenant c’est différent, puisque le joueur de tennis total prévaut, celui qui est bon dans le service, le repos, le bas du court …

Nadal s’est amélioré dans son service ces dernières années: “Dans le tennis comme dans la vie elle-même, nous devons évoluer et le service a été l’une des choses que Rafa a dû améliorer. Il est réalisé, bien que Rafa avec le bien qui est au bas du court, ne sera jamais considéré comme un coup de poing pur. Tout Il sera reconnu comme l’un des restaurateurs les plus meurtriers de l’histoire du tennis, mais nous faisons des choses pour qu’il puisse s’améliorer dans ce domaine.

Avez-vous eu du mal à jouer la Coupe Davis pour ce début d’année?: “Je ne pense pas qu’en jouant Davis a causé cela. Thiem est un joueur qui est à un niveau spectaculaire et malgré tout cela, Rafa avait ses options pour faire autre chose dans le jeu, mais c’était dommage qu’il ne puisse pas Il est vrai que nous avons fait des erreurs dans la préparation que nous allons essayer de les corriger pour les occasions futures “, a déclaré Moyà, qui a laissé la participation de son élève à la prochaine Laver Cup:” Nous n’avons encore rien décidé. ” Jusqu’à présent, nous n’avons qu’un calendrier conçu jusqu’à Wimbledon. Ensuite, il sera vu. “

Retrait de Nadal: “C’est quelque chose qui n’est pas à moi de parler, mais à mon avis Nadal reste un moment. Il joue actuellement très bien et pour l’instant les blessures le respectent. Alors que les deux choses prévalent, nous avons encore quelques années pour profiter de lui et de son tennis. “

Le ralentissement de Roger Federer?: “Il faut être clair que chaque jour qui passe est un jour de moins pour profiter de Roger, Rafa et Nole. C’est vrai que le Suisse ne passe pas un bon moment en termes de titres, mais il est toujours là. Il a réussi faire quelques demi-finales à l’Open d’Australie et si j’avais gagné le premier set qui sait ce qui aurait pu arriver dans le jeu. Nous n’avons pas à démériter ce qu’ils font, il suffit de les apprécier. “

Tennis espagnol après la retraite de Rafael Nadal: “Ce sera différent. Vivre maintenant sera presque impossible. Avoir quelqu’un comme Nadal, cela ressemble à un échec à perdre en quart de finale ou en demi-finale du Grand Chelem, sans gagner deux ou trois Masters 1000 par an. Nous devrons Habituez-vous à ce que cela ne se répète pas, car Rafa est unique et inimitable. Espérons qu’il y aura des joueurs qui pourront nous faire plaisir à nouveau. “

