Carlos Moyá parle au jour le jour avec Rafa Nadal

Carlos Moyá Il est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes du tennis espagnol au cours du siècle dernier. L’ancien joueur majorquin a vécu une carrière de succès absolu, atteignant la gloire sous la forme d’un titre Grand chelem, en plus d’être finaliste en Australie, de la finale de l’ATP et de remporter le Salad Bowl de 2004. Il était également numéro un mondial, mais si son record de joueur est déjà, en soi, incroyable, rien ne doit envier sa carrière d’entraîneur de Rafael Nadal, qui depuis son arrivée s’est amélioré sur des aspects importants tels que le service et a laissé des années compliquées. Confiné, comme tout le monde, à cette quarantaine, Charlie a parcouru le podcast Subidos A La Red, hébergé par Javier Frana et Álex Corretja, et a donné ses impressions sur un large éventail de sujets dans une conférence incontournable:

Débuts au tennis: «Le tennis était un rêve comme beaucoup de mes collègues de Palma qui n’ont jamais eu de point ATP. Peut-être qu’à ce moment mon explosion était un peu tardive; par exemple, Álex (Corretja) avait une progression stable remportant différents tournois. Il était champion d’Espagne Sub12, Sub14 … Je n’ai jamais été champion d’Espagne, je n’ai joué que des tournois en été.

Vous devez vous mettre dans le contexte de ce que Majorque était dans les années 80. La seule option pour être joueur de tennis était d’aller à Barcelone. Lorenzo Fargas a dirigé un groupe qui jouait des nationaux et a proposé à ma famille que j’aille à Barcelone. Ma famille a refusé, j’avais 14 ans et ils ne voyaient pas cela comme logique. Cela ne m’a pas brûlé quand j’étais jeune, et à partir de là, j’ai continué à gagner des tournois à Majorque et à 17 ans, grâce à Alberto Tous, j’ai eu l’occasion, avec une bourse, d’aller à Barcelone avec un groupe de compétition avec les meilleurs juniors. Tout était professionnalisé, mais ce n’était pas facile. Beaucoup de larmes … vous êtes passé du meilleur dans votre région à un plus à l’échelle nationale. “

La clé pour se lever: “Je ne sais pas. C’est une combinaison de beaucoup de choses. J’ai travaillé par objectifs: celui avec un objectif clair, je me suis lancé. Le premier a été de rentrer dans le top 100, mais ensuite j’ai réussi à rentrer dans le top 10 très rapidement En 95, j’ai remporté le premier tournoi à Buenos Aires, un an et trois mois plus tard, je suis déjà entré dans le top 10, en Australie en 1997. Il n’y a pas de guide ni de manuel sur ce qu’il faut faire dans chaque cas: à cette époque, je n’avais pas Je n’avais ni conseiller en image ni attaché de presse, était tout sauf professionnel.

Quand je suis allé à Barcelone, un nouveau monde s’est ouvert pour moi. J’allais m’entraîner avec des joueurs professionnels quand il y a 3 mois je jouais avec des enfants, des amis de Majorque. Maintenant, je vois des vidéos de mon temps en 95, 96 et la confiance en moi que j’avais à l’époque … était fou. J’allais au réseau au minimum. Je pense que j’étais un meilleur joueur plus tard, vers 2003 ou 2004, mais je n’avais pas la spontanéité et la folie que vous avez quand vous avez 20 ou 21 ans. En Australie, je restais et j’allais au filet, j’exécutais sans réfléchir, devant des gens comme Chang ou Becker. Ensuite, je me suis considéré comme un meilleur joueur parce que je comprenais mieux le tennis et que j’étais plus complet, mais je n’avais pas la mentalité de: “Je n’ai de respect pour personne, je me fiche de tout.” Mon moi actuel ne pouvait pas entraîner mon moi de 20 ans: nous finirions (rires) “.

Comment il a remporté la finale de Roland Garros 98 contre Corretja: «Deux joueurs ont toujours un plan et celui qui leur impose gagne toujours. J’ai beaucoup joué à sa droite parce que, premièrement, il avait un meilleur revers, et deuxièmement, parce que si vous jouiez bien, il était plus facile pour moi de jouer avec ma droite aussi. J’ai essayé de jouer autant de droits que possible et j’ai considéré que si sa première balle allait à sa droite, je jouerais plus de droits. J’ai aussi vu que je n’étais pas très intéressé par l’allongement du point, j’étais un peu plus agressif que d’habitude. J’ai toujours essayé d’adapter le rival et avec lui le fait d’allonger la pointe ne m’intéressait pas, j’ai pris plus de risques. “

La capacité de Nadal à se réinventer: «Le fait que de grands joueurs gagnent un tournoi et, après un court laps de temps, envisagent déjà de concourir et de gagner le suivant, c’est ce qui les différencie des mortels. Par exemple, J’étais basé sur des objectifs: Quand je les ai eues, j’ai eu un petit ralentissement. Mon objectif était de gagner un Grand Chelem, pas d’en gagner cinq; mon objectif était d’être numéro un, pas avant plusieurs semaines. Quand j’y suis arrivé, une sorte de vide est venu … Je manquais encore d’ambition. La faim que les joueurs comme Rafa doivent continuer d’évoluer et de surmonter les mauvais moments est ce qui les rend spéciaux. Le moment venu, ils tirent leur force, je ne sais pas où (je pense que c’est quelque chose qu’on ne peut pas entraîner). Cette ambition, cette compétitivité qu’ils ont … c’est quelque chose qui sort de l’ordinaire“

Au quotidien avec Nadal: «Plus vous êtes profond et plus vous avez joué, plus vous réalisez à quel point tout ce qu’il fait est admirable. Il est difficile de critiquer quelque chose au-delà des moments ou des matchs ponctuelss. Critiquer quelque chose à propos de Rafa, au tennis, est impossible. A chaque jeu qu’il joue et que je suis avec lui j’ai la tranquillité totale que je sais qu’il va tout donner; que vous allez devoir le tuer pour le battre.

Parfois, je vais à des tournois et je dis: s’il vous plaît assurez-vous de nous donner un indice où quelqu’un viendra nous expulser. Tout le monde cherche le contraire (rires). Si cela ne tenait qu’à lui, il continuerait à s’entraîner et si la piste est vide, il est difficile de l’arrêter. Je demande une piste dans laquelle, après une heure, quelqu’un vient et nous jette dehors (rires). Rafa est un super perfectionniste, exigeant, il ne faut pas rater une balle qui ne touche pas … c’est un plaisir d’être avec lui“

L’attitude de Nadal lorsqu’il travaille avec lui: «Je pense que l’une des raisons de sa grandeur est son ouverture à toujours écouter, à continuer de s’améliorer. Je sais que je parle à l’un des plus grands de l’histoire: ce que je lui dis est très choisi, très réfléchi. J’entre dans un moment où il vient de deux mauvaises années, dues à des blessures, un problème mental. En 2015 il a de l’anxiété, en 2016 des blessures … quand il y a un changement dans l’équipe c’est parce que le joueur n’est pas à son meilleur niveau. À cet égard, il m’est plus facile de vous écouter, et dès le début, toute l’équipe est allée à un. J’étais très clair sur ce qui pouvait être amélioré. Je pense que tout le monde peut s’améliorer: Federer, Djokovic … la perfection au tennis n’existe pas, on peut toujours s’améliorer un peu. J’étais très ouvert avec lui depuis le début et il était pour le travail ».

Je reviens après cette pause: «À l’heure actuelle, savoir qui sont les plus touchés est un mystère. Il y aura des personnes très défavorisées, d’autres beaucoup et d’autres simplement blessées. Si vous êtes plus âgé, vous avez moins de temps sur la piste, c’est le temps qui passe et ne revient pas. Le jeune homme de 19, 20 ans aura plus de temps pour récupérer. A priori, Djokovic Il a été très endommagé car il provenait d’une séquence importante, mais le fait de ne pas jouer la saison au sol a également blessé Rafa. Parmi les trois meilleurs, je pense que celui qui est le moins touché est Federer, le timing de l’opération a été parfait. Il va revenir frais comme une rose et dans des conditions normales, il aurait été relativement juste à Wimbledon. Mais tout cela n’est que spéculation, c’est une situation qui n’a jamais été vécue auparavant ».

