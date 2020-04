Carlos Moyà parle du coronavirus de quarantaine Rafael Nadal

Au 21e siècle, le monde est paralysé par une pandémie mondiale. Cela ressemble à l’intrigue d’un film, mais la réalité dépasse la fiction dans de nombreux cas. Le coronavirus a déclenché une crise mondiale à tous égards et le tennis est clairement touché. La planète entière reste confinée à son domicile en attendant la fin du cauchemar et la crème du tennis mondial ne pouvait être moins. Carlos Moyà y Raphael Nadal ils restent dans leurs maisons respectives en attendant les nouvelles qui pourraient émerger. Jusqu’au 13 juillet la compétition ne pourra pas reprendre et il est difficile de penser à l’état dans lequel les joueurs arriveront à la reprise du circuit, après des semaines pouvant faire zéro travail sur piste et très réduit physiquement.

Carlos Moyà révèle comment la quarantaine se déroule, dans des déclarations recueillies par le site Internet de l’ATP, où il est calme et profite de la famille. “Nous nous amusons tous ensemble, nous jouons beaucoup, nous sortons au jardin, ils m’accompagnent au gymnase … Évidemment, cela me coûte de ne pas pouvoir voir mes parents ou mener une vie normale”, a-t-il déclaré, affirmant l’importance de s’arrêter parfois et de profiter des petits détails. de la vie. C’est ce que fait également son pupille, Rafael Nadal, que nous avons vu cuisiner et faire partie intégrante d’une initiative de collecte de fonds dans la lutte contre le coronavirus. C’est ainsi que son entraîneur décrit l’état d’esprit de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

“Nous avons des contacts, mais je ne suis pas très au-dessus de lui. Pour le moment il n’y a pas beaucoup de choses sur lesquelles travailler. C’est une personne très active donc il ne supporte pas bien de ne pas pouvoir quitter la maison, mais je sais qu’il fait du travail physique La chose la plus importante pour le moment est que ce problème soit résolu le plus tôt possible et de la meilleure façon. Je me souviens qu’en janvier, à mon retour de Melbourne, il y avait déjà des gens avec des masques, mais personne ne pouvait imaginer que quelque chose comme ça se produirait “, a déclaré le Balearic, écuyer fidèle de Rafa dont la dernière apparition était plus qu’espérante, avec son titre et ses sentiments Acapulco.

Faire le point sur les premiers mois de la saison, Carlos Moyà reconnu que les Espagnols ont subi quelque chose de “fatigue mentale à Melbourne”, en raison de l’usure avec laquelle il est arrivé après avoir Coupe ATP et avant la Coupe Davis. “Il a joué de moins en moins et n’était pas loin de pouvoir battre Thiem, qui a fait preuve d’une grande inspiration tout au long du tournoi. À Acapulco, il a très bien joué et était prêt pour Indian Wells”, a déclaré un homme qui forme un match de rêve avec Raphael Nadal. Nous devrons être attentifs à l’évolution de la pandémie mondiale et espérons que le tennis pourra reprendre le 13 juillet. Le cauchemar dans lequel la planète est plongée devra prendre fin, et nous espérons que ce sera le plus tôt possible.

