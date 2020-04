Carlos Moya s’entraîne avec Rafael Nadal et passe du temps à la maison pendant le verrouillage

L’ancien n ° 1 mondial Carlos Moya dit qu’il est en contact avec le n ° 2 mondial et son élève Rafael Nadal pendant le lock-out bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire en termes de travail au quotidien. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Moya a déclaré: «Nous avons des contacts, mais il n’y a pas grand-chose à faire en termes de travail.

Il fait des exercices physiques, se maintient. Il ne prend pas très bien de ne pas quitter sa maison car il est très actif. “Moya dit qu’il est également confiné à la maison avec sa famille.” Nous sommes à la maison, nous passons beaucoup de temps ensemble.

Les journées avec les devoirs des enfants passent rapidement pendant la semaine. Ils enseignent en ligne. Le plus âgé le fait seul, mais les plus jeunes ont besoin de plus d’aide. Nous nous sommes donc amusés. Ils jouent beaucoup ensemble. Nous avons un jardin à la maison et ils sortent pour prendre l’air, pour s’amuser.

Et puis, on joue beaucoup avec eux, je fais des circuits dans le jardin. Ils viennent au gymnase avec moi… Ce qui est pire, c’est de ne pas voir les gens, mes parents. De plus, ne pas pouvoir sortir, aller avec le vélo pour une balade … ne pas faire le quotidien normal.

Mais être à la maison est également utile. Nous passons beaucoup de temps avec les enfants et vous obtenez un peu abstrait du rythme quotidien. La seule chose positive de tout cela, c’est que nous passons beaucoup de temps ensemble. »Moya dit que les développements de la pandémie de COVID-19 ont été rapides et espère que tout pourra être résolu le plus rapidement possible.

“Je suis revenu d’Acapulco et Rafa est resté là. C’était une surprise qu’ils aient annulé Indian Wells. C’était une sorte d’avertissement de ce qui allait arriver. Du jour au lendemain, tout s’est effondré jusqu’à atteindre ce qui est maintenant”, a-t-il expliqué. a continué.

“Je pense que c’est normal, même si peu de gens s’y attendaient. La bonne chose se fait. Le départ n’avait pas été mauvais. Rafa est venu un peu fatigué pour la Coupe ATP, mais il était encore en finale. Il a remarqué une fatigue à Melbourne à l’Open d’Australie.

Il est passé de moins en plus pendant le tournoi et aurait pu battre Thiem en quart de finale, bien qu’il ait été plus performant et inspiré, il était même proche de remporter le titre. Ensuite, nous sommes allés à Acapulco et il a bien joué au tennis dans des conditions assez bonnes pour lui.

J’étais prêt pour Indian Wells, mais ça ne pouvait pas l’être. Personne n’aurait pu penser à la situation actuelle en janvier. Nous étions avec les incendies en Australie, et maintenant cela a tout surmonté. Je me souviens qu’au retour de Melbourne, à l’aéroport de Dubaï, tous les travailleurs portaient déjà des masques. Maintenant, la chose la plus importante est que cela soit résolu dès que possible et que tout redevienne normal. ”