Carlos Rodriguez parle de retrouvailles avec Henin et l’entraîneur Amanda Anisimova

Melbourne a marqué le lieu de la réunion entre Justine Henin et son ancien entraîneur Carlos Rodriguez. Henin est de retour pour l’Open d’Australie pour la première fois depuis 2011 en tant que commentateur d’Eurosport tandis que Rodriguez travaille maintenant avec la jeune américaine Amanda Anisimova.

S’exprimant sur le site Web de DH, Rodriguez a déclaré: “Nous avons passé quatre heures à discuter hier. Nous sommes toujours en contact parce que Justine est la marraine de Mateo, mon deuxième fils, mais cela nous a fait très plaisir. Cela nous rappelle de bons souvenirs, avec la victoire de Justine. en finale contre Kim.

Ce fut un grand moment, car c’était le premier tournoi du Grand Chelem que Justine avait abordé en tant que numéro un mondial. Elle avait beaucoup de pression car elle avait déjà triomphé à Roland Garros et à l’US Open, mais elle a réussi à honorer son rang .

“Rodriguez a également parlé à la RTBF de son nouveau rôle avec Anisimova et des changements dans le tennis féminin depuis sa dernière expérience d’entraîneur. Il dit:” Aujourd’hui, les choses ont changé. Et pour être un coach «mis à jour», il faut aussi s’adapter à l’évolution de la société.

Parce que les enfants qui jouent maintenant sont le reflet de notre société. Et vous devez savoir vous adapter. J’ai maintenant 56 ans, ce n’est pas rien. Et je dois continuer. Tout est dur (rires)… Ce n’est pas facile de me remettre en question à mon âge.

Mais vouloir apprendre et vouloir être meilleur est ma devise. Et le second est d’aider. Aidez les enfants à avoir un goût différent pour le tennis et à aimer le tennis. Nous verrons si je réussis ou non. Rodriguez, qui a également travaillé avec Li Na plus tôt, dit qu’il a eu du mal avant de finalement décider de revenir sur la tournée en tant qu’entraîneur.

“La compétition, oui, je l’ai ratée. Mais si on me demande aujourd’hui de choisir entre ma famille et le circuit, j’ai du mal. J’ai fait un gros effort pour y être. Mais bon, c’est un choix. Ma femme me soutient , comme toujours, quand j’entreprends de telles aventures.

Mais ce n’est pas facile. Déjà, depuis plusieurs années, près de six ans, j’ai dit “non” Et au final, ce n’est pas moi qui ai décidé. La stratégie de l’académie pour laquelle je travaille en Chine a changé. Et c’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui.

Le joueur de 56 ans ajoute que même s’il avait des offres de coaching de plusieurs personnes, il a choisi l’Américain Anisimova car il voyait cela comme la meilleure opportunité d’apprentissage pour lui. “Je ne vous donnerai pas de noms, mais il y a eu plusieurs possibilités.

Et j’ai choisi le plus jeune, car c’est le plus difficile pour moi, c’est celui qui me mettra le plus en difficulté. Je vais donc en savoir plus. Et c’est celle qui me mettra le plus au défi par rapport à ma démarche. Maintenant, vous devez voir si j’ai la capacité de mettre en place ce que je veux avec.

Mais je dois l’aborder sous un tout autre angle qu’auparavant. Je pense beaucoup à la façon dont, d’une fille de la nouvelle génération, qui a du talent, je peux apporter de la structure, de la discipline et de la rigueur. Le point d’interrogation reste toujours le même: pourrai-je la faire se dépasser, s’amuser à se dépasser? Vais-je l’aider à se concentrer davantage sur elle, en tant qu’être humain, que sur son tennis, pour essayer de briller, ici et ailleurs?