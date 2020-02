Carlos Taberner bat un joueur du top100 pour la première fois

Ils ont dû passer près de deux saisons (Montpellier, 2018) pour Carlos Taberner (# 198 ATP) pourrait ajouter la deuxième victoire officielle de sa carrière. Deux ans de dur labeur, de sacrifices, de blessures, mais toujours avec l’illusion de revenir à cette étape qui devait être abaissée par la malchance. Hier soir, au premier tour de ATP 250 de Cordoue, le Valencien avait devant lui un défi capital: Fernando Verdasco. Un défi qui s’est terminé par une fin heureuse pour lui grâce aux deux victoires qu’il a déjà tirées de la phase précédente, un shoot qui a été utilisé pour renverser pour la première fois un joueur de tennis situé dans le top100. Dans les déclarations recueillies par ATP, l’Espagnol a parlé du pas en avant qu’il a fait cette semaine en Argentine.

«Je suis très heureux car intérieurement, je pensais que ce serait très compliqué de battre Verdasco. Ça n’allait pas être facile, je savais que je devais donner mon niveau maximum, mais je voulais m’en approcher. Heureusement, j’ai pu jouer stable et j’ai ainsi remporté la victoire. J’ai beaucoup profité du fait d’avoir roulé avec ces deux matchs disputés à Qualy », a déclaré le joueur de 22 ans, qui a renversé le Portugais. Joao Domingues (5-7, 7-5, 6-1) et le Péruvien Juan Pablo Rods (6-3, 4-2 Ret.).

Mais dans le cadre final, la difficulté est multipliée, à tel point qu’au premier tour, vous pouvez jouer tout un demi-finaliste du Grand Chelem. Verdasco est apparu, l’un des meilleurs joueurs de tennis espagnols des quinze dernières années. Et là Taberner est apparu, avec l’épine encore de n’ayant jamais gagné un top100. Sept tentatives pour arriver ici (Seppi, Stebe, Pouille, Carballés, Tsitsipas, Andújar …) et aucune avec un résultat favorable. Bien sûr, tout devient plus difficile lorsque les lésions apparaissent encore et encore sur votre chemin pour arrêter votre progression et retourner vos doutes.

«Les deux dernières années ont été des saisons spéciales, je n’ai pas passé un bon moment, j’étais mentalement négatif, je me suis beaucoup plaint, jusqu’à ce qu’un jour j’en dise assez, j’ai décidé d’arrêter de me plaindre et de faire des excuses, c’était la seule façon d’aller de l’avant. J’ai coupé à sec et j’ai recommencé. Avant j’étais proche de battre un top100 mais je n’avais jamais pu l’obtenir… jusqu’à présent », résume le joueur entraîné par Jorge Garcia, sur la base des opérations Académie de tennis de Lozano-Altur, l’une des académies les plus prestigieuses de la région de Levante.

Et comment Jorge a-t-il réagi à ce triomphe? Eh bien, nous ne savons pas comment, mais nous savons où. Juste ce tournoi n’était pas prévu pour voyager avec Carlos, en fait, pendant le match contre Verdasco on pouvait le voir dans les tribunes à Pedro Martinez ou Mario Vilella dans les tribunes faisant l’ananas et occupant ce vide dans la boîte de Taberner. «Maintenant, je vais vous dire de prendre le premier vol que je peux parce que je veux l’avoir ici. Je vais bien, mais la compétition à ces niveaux est très différente si vous le faites avec quelqu’un à vos côtés », a déclaré Carlos.

Faire un pas de plus dans la surface argentine assurerait à Taberner de quitter Cordoue, améliorant ainsi son meilleur classement (# 175), mais pour le moment il ne connaît toujours pas son prochain rival. Il quittera le vainqueur du match entre Federico Coria et Andrej Martin, deux joueurs avec un meilleur classement que lui, bien que les deux avec H2H aient perdu contre Valencian. Bien sûr, quoi qu’il arrive, la joie de revenir en huitièmes de finale n’est plus retirée à personne. «C’est une très longue tournée, cela me donne de l’encouragement et de la confiance pour tout ce qui vient plus tard», dit-il avec émotion.

