Carol Zhao: à la recherche de jours meilleurs à venir

MELBOURNE, AUSTRALIE – 19 JANVIER: Carol Zhao du Canada joue un coup droit dans son match du premier tour contre Brooke Rischbieth d’Australie lors des Championnats juniors ouverts d’Australie 2013 à Melbourne Park le 19 janvier 2013 à Melbourne, Australie. (Photo de Ryan Pierse / .)

À l’été 2018, Bianca Andreescu n’était pas encore un nom connu au Canada; et Carol Zhao était la joueuse la mieux classée du pays.

Mais beaucoup de choses peuvent changer en moins de deux ans. Depuis lors, nous avons vu la montée d’une nouvelle superstar de bonne foi à Andreescu, qui a choqué le monde du sport en 2019 et a remporté l’US Open par la même occasion.

Et au début de 2020, Leylah Fernandez, 17 ans, a montré des signes de percée.

Ensuite, bien sûr, il y a la pandémie COVID-19 qui a forcé l’annulation de tous les tournois de tennis depuis début mars et a changé la vie telle que nous la connaissons.

Une chose que beaucoup considèrent comme une certitude est que le tennis sera de retour une fois cette pandémie terminée – sinon avant.

Mais quel genre de retour les fans de tennis canadiens peuvent-ils attendre de Zhao, qui aura 25 ans en juin? La réponse à cette question dépend en fin de compte de la façon dont elle rebondit après sa réadaptation pour blessures.

L’ironie est que ses problèmes de blessure ont commencé à peu près au même moment où elle a assumé la distinction de joueuse la mieux classée au Canada.

Du 11 juin 2018 au 23 juillet 2018, Zhao a détenu un classement WTA qui a flotté dans les années 130, ce qui était assez bon pour faire de sa joueuse numéro un au Canada. À l’époque, Eugénie Bouchard avait du mal avec sa forme et risquait de tomber du top 200.

Bien que le nom de Zhao ne soit peut-être pas familier à la plupart, elle avait une liste impressionnante de réalisations au cours de ses jours en tant que vedette junior et en tant qu’étudiante-athlète à l’Université de Stanford.

En janvier 2013, Zhao et sa partenaire de double, Ana Konjuh de Croatie, ont remporté le titre junior féminin en double à l’Open d’Australie de Melbourne. Toujours en janvier 2013, Zhao s’est hissée au 9e rang mondial du classement junior féminin. Et à la fin de l’année, elle a été reconnue comme joueuse junior de l’année de Tennis Canada 2013.

Le 5 ′ 6 ″ Zhao de Vaughan, en Ontario, s’est entraîné au Centre national de formation de Montréal aux côtés des meilleurs juniors du Canada. Parmi les autres stars notables qui se sont entraînées au NTC, citons Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu – pour n’en nommer que quelques-unes.

Cependant, lorsque l’occasion s’est présentée pour la première fois, elle a décidé de ne pas devenir pro – mais a plutôt accepté une bourse complète à l’Université de Stanford.

Dans sa deuxième année, elle a été finaliste de la division I de la NCAA. À l’été 2015, Zhao a fait équipe avec le spécialiste du double, Gaby Dabrowski, pour remporter la médaille d’or aux Jeux panaméricains de Toronto.

Au cours de son année junior, Zhao a aidé Stanford à remporter le championnat NCAA DI 2016 et a ensuite décidé de devenir pro par la suite.

Zhao a reconnu que la vie sur le circuit WTA en tant que professionnel à temps plein était une expérience révélatrice.

«Je suis passé d’une vie scolaire à multiples facettes à une vie relativement plus concentrée et spécifique sur le Tour. Pendant ce temps, j’ai déjà traversé beaucoup de hauts et de bas; le Tour est implacable et vous pousse constamment à vous exhumer davantage. » a déclaré Zhao en réflexion après sa première année en tant que professionnelle.

Zhao a observé que la vie d’un pro du tennis était «nomade».

“Vous êtes constamment en mouvement et ne respectez pas le calendrier d’une personne normale. Cela exige beaucoup de vous physiquement et mentalement », a-t-elle souligné.

“Mais c’est un voyage incroyablement gratifiant si vous le laissez faire et nous sommes tous très chanceux d’avoir l’opportunité de poursuivre nos rêves.”

La plus grande victoire de Zhao en tant que pro est survenue en novembre 2017 lorsqu’elle a remporté l’événement de 100000 $ de l’ITF à Shenzhen en Chine.

«Je ne suis pas entré dans le tournoi en espérant gagner; J’étais vraiment concentré sur chaque match à la fois, essayant de développer mon jeu et de jouer pour m’améliorer. Une fois en finale, je me sentais très à l’aise avec la façon dont je jouais et tout s’est très bien passé », a déclaré Zhao, qui a battu Liu Fangzhou en deux sets pour remporter le titre.

La grande victoire du titre pour clôturer 2017 a signifié que la première année, le pro est passé du classement des 500 à celui des 150 premiers. L’avenir s’annonçait brillant pour le joueur de 22 ans.

Cependant, des blessures au milieu de 2018 mettraient un terme à ses rêves de monter plus haut dans le classement.

À la Coupe Rogers 2018, Zhao, déçue, a parlé des détails de sa blessure après une défaite en sets consécutifs contre Kiki Bertens, des Pays-Bas.

«Je lutte contre cette blessure au coude depuis environ trois mois. J’ai pris un peu de temps. J’ai travaillé très dur sur la réhabilitation et tout ça », a déclaré Zhao dans son presseur d’après-match.

“Ouais, je n’étais pas capable de performer physiquement à 100%, ce qui est un peu dommage.”

Zhao a continué d’être gênée par la blessure au cours de sa saison 2019.

«J’ai eu des moments difficiles de récupération ces derniers temps, je ne vais pas mentir. Malgré tous nos efforts au cours de la dernière année, mon équipe et moi avons dû revoir notre rééducation et l’objectif reste de parvenir à un mouvement sans douleur », a tweeté Zhao en novembre 2019.

La jeune Canadienne a mis du temps cette semaine pour informer LWOT de son état actuel.

“Heureusement, les jours de réadaptation semblent être derrière moi car je me sens très bien physiquement et je m’entraînais sans aucune restriction”, a-t-elle déclaré.

“Malheureusement, le timing n’a évidemment pas été idéal car maintenant la tournée est suspendue. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est essayer de rester positif et de rester prêt quand nous pourrons reprendre. »

D’après les dernières mises à jour, il ne semble pas qu’il y aura de tennis avant au moins septembre – comme Tennis Canada a récemment annoncé l’annulation de la Coupe Rogers, qui était prévue pour le début août à Montréal.

«Je pense que cela a été difficile pour nous étant donné la répartition des prix en fonction des performances qui ne nous permet pas de générer des revenus pour le moment, ainsi que la nature mondiale de notre sport qui nous mettrait vraisemblablement en pause jusqu’à ce qu’il y ait un un vaccin ou une garantie qui permettrait de voyager constamment à l’international », a souligné l’ancien pensif de 24 ans de Stanford.

Alors que la pandémie de COVID-19 a laissé au monde plus de questions que de réponses. Une chose que beaucoup considèrent comme une certitude est que l’épidémie s’atténuera à un moment donné et que le tennis reviendra.

Et quand cela reviendra, Zhao dit qu’elle sera à la recherche de jours meilleurs à venir.

«Je continue d’être très motivé et ambitieux et je veux continuer à me pousser pour devenir le meilleur joueur possible», a déclaré l’ancien Canadien. 1.

«J’ai toujours cru en mes capacités et je veux commencer à courir une fois la tournée terminée. Après mes expériences avec les blessures et la réadaptation, je pense que je suis plus mature, conscient de soi et mieux équipé pour gérer les exigences physiques et émotionnelles du Tour. “

