Caroline García décrit son internement à la Rafa Nadal Academy

Curieuse situation vécue dans le Académie Rafa Nadal, dont le rôle de référence en tant que centre de tennis dans le monde lui fait face à cet enfermement par le coronavirus de manière très particulière et avec une grande star du tennis féminin dans ses installations, comme Caroline Garcia. L’histoire vous les apporte. La Française était en stage à Manacor lorsque la pandémie mondiale est devenue incontrôlable. Caroline avait un billet pour voyager en Californie qu’elle a annulé dès qu’elle a appris la suspension et se préparait à se rendre en Floride quelques dates plus tard, mais les restrictions de voyage étaient évidentes.

A cette époque, la Française était au courant de la situation difficile que vous auriez à retourner dans votre pays et a essayé d’aller à Alicante, où il a une maison familiale. Cependant, comme le rapporte le journal L´Equipe, lorsqu’il se rendait à l’aéroport, il est tombé sur la nouvelle des restrictions sur les vols en provenance des îles Baléares. Il a décidé de retourner dans une académie Rafa Nadal où il reçoit un traitement exceptionnel. Et c’est que l’installation du joueur espagnol a fermé, arrêtant toute activité physique dans ses installations, mais en accueillant de nombreux étudiants et joueurs tout au long de l’année, il maintient des prestations minimales en termes de nettoyage, de cuisine et de personnel qui assure le bon prendre soin de ceux qui y restent.

L’adresse du Académie Rafa Nadal Il a proposé un appartement réservé aux entraîneurs français, où il loge avec son père et son entraîneur, ainsi qu’avec le reste des membres de son équipe. “La situation est beaucoup plus calme dans une petite ville comme celle-ci, il y a moins de cas et nous nous en sortons bien. Nous essayons de préparer des séances d’entretien au niveau physique à l’intérieur de l’appartement, en donnant un peu d’imagination au travail. Maintenant, l’essentiel est la santé et nous sommes conscients de ne pas quitter la maison “, révèle un Caroline Garcia qui raconte comment le temps tue. “Nous essayons de faire des choses différentes que d’habitude, comme cuisiner, passer du temps avec la famille, réfléchir … J’aime aussi beaucoup faire des puzzles. Dans cette situation, il faut être optimiste”, explique le joueur de tennis français, qui a trouvé un refuge inoubliable à Manacor.

