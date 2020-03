Caroline Garcia et Alize Cornet inaugurent le premier événement avec des victoires françaises

Joueurs français, Caroline Garcia et Alize Cornet avancé au deuxième tour à l’Open de Lyon lundi. Garcia, la troisième tête de série, a eu besoin de trois sets pour gagner contre la Belgique. Salut Minnen. Après deux heures et 16 minutes de jeu, Garcia a gagné 6-4, 1-6, 7-6 (5).

Au second tour, elle affrontera une autre Belge Ysaline Bonaventure. Bonaventure a battu l’Ukraine Marta Kostyuk 6-4, 6-4 dans leur match de première ronde lundi. Le Cornet, quatrième tête de série, s’est imposé en deux sets contre le qualifié allemand Antonia Lottner 7-5, 6-0 en une heure et 18 minutes.

Cornet attend le vainqueur entre Vera Lapko et Camila Giorgi au deuxième tour. Qualification roumaine Irina Bara vaincu Timea Babos dans leur match de premier tour. Bara a gagné 6-3, 6-7 (2), 6-4 en deux heures et 42 minutes. Compatriote de Bara, et collègue de qualification, Jaqueline Cristian vaincu Priscilla Hon dans leur affrontement en huitièmes de finale.

Cristian a avancé au deuxième tour avec une victoire de 6-2, 6-0 en 74 minutes. Bara attend le vainqueur entre la septième tête de série Daria Kasatkina et Pauline Parmentier au deuxième tour. Cristian attend soit le top-seed Sofia Kenin ou Vitalia Diatchenko en huitièmes de finale.

Cinquième graine Alison Van Uytvanck également pris de l’avance dans le match nul avec une victoire de 6-1, 6-3 sur la Pologne. Katarzyna Kawa dans exactement une heure. Van Uytvanck affrontera le vainqueur entre Viktoriya Tomova et qualificatif français Magdalena Frech au deuxième tour.

Enfin, Anna-Lena Friedsam gagné contre le qualificatif russe Anastasiya Komardina. Friedsam a gagné 6-2, 6-2 en une heure et 32 ​​minutes. Elle jouera soit la deuxième graine Kristina Mladenovic ou joker français Chloé Paquet au deuxième tour. Crédit photo: WTA Twitter