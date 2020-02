Caroline Garcia expose les insultes qu’elle reçoit après avoir perdu un match

Fatigué de recevoir des insultes, Caroline Garcia Il a partagé dans les histoires de son compte Instagram les insultes qu’il reçoit après avoir perdu un match. “C’est la chose habituelle après une défaite et aujourd’hui j’ai décidé de les partager avec vous”, a déclaré la Française, tout en montrant les messages qu’elle a reçus où des insultes de toutes sortes lui viennent et lui souhaitent de mourir d’une maladie grave. Il est très triste que cela se voit encore régulièrement et que les Françaises le seul péché qu’elle ait commis soit tout simplement de perdre une partie de tennis.

Caroline Garcia a partagé certains messages qu’elle a reçus après sa défaite à Saint-Pétersbourg. Le quotidien des joueurs et joueuses de tennis … pic.twitter.com/LaRxtVhatJ

– Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 12 février 2020

