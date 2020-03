Caroline Garcia mise en quarantaine à la Rafael Nadal Academy de Manacor

La Française Caroline Garcia a été confinée comme tous les autres joueurs de tennis à l’Académie Rafael Nadal de Manacor, en Espagne, et affirme qu’elle n’a jamais connu quelque chose comme l’arrêt de sa vie auparavant. S’adressant à L’Equipe, Garcia a déclaré: «J’essaie d’accepter les choses telles qu’elles sont, au mieux de mes capacités, de placer les priorités les unes derrière les autres.

Mais parfois, vous vous dites que c’est irréel. Le matin et le soir, j’ai l’impression d’être dans un film. Je n’ai jamais pensé que je vivrais une période comme celle-ci dans ma vie. “Garcia parle de son passage à l’académie Nadal.

“C’est un petit village sur l’île de Majorque. Il y a moins de cas ici. Il y a un confinement, mais c’est beaucoup plus calme que certaines grandes villes d’Europe. Nous sommes en sécurité, nous allons bien ici, nous ne serions pas mieux ailleurs.

C’est un peu plus zen, un peu plus calme. “La femme de 26 ans dit qu’elle essaie de rester en forme et de rester occupée en faisant des tâches quotidiennes comme cuisiner, nettoyer et aussi faire des puzzles et espère que la période de quarantaine sera bientôt levée pour que chacun peut reprendre une vie normale.

Garcia a remporté sept titres en simple et six titres en double sur la tournée WTA, un titre en simple et un titre en double sur la série WTA 125K, et possède jusqu’à présent un titre en simple et quatre titres en double sur le circuit féminin de l’ITF. Elle a également culminé à la deuxième place du classement du double.