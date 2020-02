Caroline Garcia reçoit des messages haineux perdus

La Française Caroline Garcia a fait l’objet de nombreux messages de haine après sa défaite au premier tour à l’Open de Saint-Pétersbourg. Elle a perdu contre Lucky Loser Fiona Ferrero et a reçu une chaîne de messages qu’elle a partagés sur ses réseaux sociaux.

Elle en a publié certains dans son histoire Instagram: “Arrêtez le tennis”, “Vous êtes si mauvais et vous me faites perdre mon argent”, “Je n’ai jamais vu un perdant aussi misérable que vous, vous êtes la honte du sport”, ” J’espère que tu mourras d’un cancer “

Garcia a toujours voulu mettre les choses au clair et a écrit: “Messages des joueurs, c’est classique après une défaite, aujourd’hui je voulais juste les partager … cela ne change pas ma vie ou mes objectifs”. Ce type de chose est très courant dans le tennis avec de nombreux joueurs sujets à des messages de haine suite à des pertes, notamment Gael Monfils, qui a reçu de nombreux messages suite à sa perte à Anvers, disant: Dirty *** ***, je parie 1000 euros sur vous et vous c *** sur moi sale m **** “

Après sa victoire au London Masters en novembre dernier, Stefanos Tsitsipas a expliqué lors d’une conférence de presse qu’il avait quitté les réseaux sociaux: “C’est un gaspillage d’énergie pour mon cerveau et mes pensées” Elle a récemment été vue en formation à la Rafael Nadal Academy de Manacor .

Garcia est tombé à la 46e place du classement et a récemment perdu au deuxième tour de l’Open d’Australie. Elle a été classée au quatrième rang du classement WTA.