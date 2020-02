Caroline Garcia révèle les graves insultes qu’elle a reçues après avoir perdu

Que le monde des paris détruit l’extérieur et aussi l’intérieur du tennis n’a rien de nouveau. En fait, c’est une réalité plus que palpalbe depuis longtemps. Il y a de nombreuses années, de nombreux acteurs protestent auprès des plus hautes organisations pour demander des solutions et la dernière à mettre le cri dans le ciel a été les Français Caroline Garcia, numéro 46 actuel du classement WTA.

La joueuse de tennis est tombée éliminée lors de ses débuts au tournoi de Saint-Pétersbourg contre son compatriote Fiona Ferro, numéro 58 du classement. Elle était la favorite pour remporter ce duel et est finalement tombée en trois manches. Jusqu’à présent, tout est normal ou ce qui peut arriver chaque semaine dans le monde du tennis.

En quelques heures, son compte Instagram a été rempli de graves insultes à son égard. Le natif de Saint-Germain-en-Laye a décidé de les mettre en lumière pour dévoiler une réalité que vivent bon nombre des meilleurs joueurs du circuit professionnel. Dans certains des “exemples” qu’elle a publiés dans ses “histoires”, vous pouvez lire: “J’espère que tu mourras d’un cancer“,”Tu es un misérable perdant, une honte pour le sport“ou”Sortez du tennis, salope. Ton père est un salaud“.

