Caroline Wozniacki accuse Dayana Yastremska d’avoir simulé une blessure à l’Open d’Australie 2020

La championne danoise Caroline Wozniacki poursuit sa dernière course WTA à l’Open d’Australie 2020 après avoir envoyé Dayana Yastremska au milieu d’accusations de blessures. Numéro 36 mondial Wozniacki menait 7-5, 5-4 lors du match de deuxième tour. Avant cela, le Danois s’est remis d’une piste 3-0 dans le deuxième set.

Lorsque Wozniacki a été gonflé dans le deuxième set et était proche de la victoire, Yastremska a pris un temps mort médical. Plus tard, l’ancien numéro un mondial Wozniacki a condamné l’Ukrainien pour avoir simulé une blessure.

“De toute évidence, elle a essayé de briser mon rythme”, a expliqué Wozniacki lors de sa conférence de presse d’après-match. “À 5-4, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose de mal, elle courait très bien. C’est un truc qu’elle a fait avant et je savais que ça allait arriver. “

L’entraîneur de Yastremska, Bajin, s’exprime

L’entraîneur de Yastremska, Sascha Bajin, a éliminé l’air qu’elle ne simulait pas de blessure. Elle avait vraiment des problèmes avec sa jambe. «Juste pour faire taire certaines personnes et mettre fin à cette conversation inutile. Dayana avait vraiment du mal depuis des jours avec sa jambe, mais comme vous êtes tous des médecins et des entraîneurs, vous savez mieux qu’elle-même ou toute notre équipe qui travaille avec elle », a tweeté Bajin.

Instances pour soutenir les accusations portées par Caroline Wozniacki

Cependant, Dayana Yastremska a pris des temps d’arrêt médicaux à plusieurs reprises et ses adversaires n’apprécient pas vraiment cette conduite antisportive. Lors de son match de premier tour au Brisbane International 2020, elle jouait contre Kiki Bertens. L’Ukrainien a profité d’un temps mort médical et a ensuite perdu le match en trois sets. “Eh bien, je l’ai jouée trois fois et trois fois c’est arrivé, donc c’est ma réponse”, a répondu Bertens quand on lui a demandé quel était le temps mort.

En 2019, Yastremska jouait la finale de l’Open de Thaïlande contre l’Australienne Ajla Tomljanovic. Elle tirait de l’arrière par 5-2 dans le dernier set. À ce moment, elle a demandé un temps mort médical et par conséquent, Tomljanovic a perdu son élan dans le match. Plus tard, Yastremska a gagné 7-6 dans le dernier set. “Ce médical était une poubelle”, a tweeté l’ex-petit ami de Tomljanovic, Nick Kyrgios, pendant le match.

Selon les règlements de la WTA, une violation du code pour conduite antisportive peut être infligée en cas d’utilisation abusive du temps mort médical.

Caroline Wozniacki qui joue actuellement le tournoi d’adieu de sa carrière à Melbourne. Elle affrontera le numéro 78 mondial Ons Jabeur au troisième tour de l’Open d’Australie 2020.

