Caroline Wozniacki extatique alors que Steven Gerrard la félicite

Caroline Wozniacki a officiellement pris sa retraite du tennis après sa sortie de l’Open d’Australie en 2020. L’ancienne n ° 1 mondiale avait annoncé à l’avance que ce serait son dernier tournoi. Elle n’a pas duré longtemps lors de l’épreuve, s’inclinant 5-7, 6-3, 5-7 face à Ons Jabeur au troisième tour.

Le match final de la Danoise a été une affaire difficile et compétitive, typique de tant de rencontres dans sa carrière. Malheureusement, c’était la dernière fois qu’elle allait concourir professionnellement.

Elle rêvait de remporter un Grand Chelem et de devenir n ° 1 mondial. Elle a réussi les deux, et maintenant elle prend sa retraite avec satisfaction.

Wozniacki a réussi à s’emparer du rang de numéro un mondial en 2010, prenant le relais de sa bonne amie Serena Williams. Elle l’a fait sans avoir remporté un Grand Chelem, ce qui en fait la cinquième femme à le faire.

Elle a conquis le titre de l’Open d’Australie en 2018, battant Simona Halep en finale. Il reste le seul Grand Chelem de Wozniacki.

Après son dernier match professionnel, Caroline s’est dite satisfaite de sa carrière.

«J’ai fait un rêve quand j’étais jeune. Je voulais gagner un Grand Chelem, je voulais être n ° 1 mondial. J’ai travaillé si dur pour cela chaque jour. J’en suis très, très fier. “

Une bienveillante surprise pour Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki s’est fait aimer de nombreux fans dans et en dehors du tennis. Elle était une athlète mondialement reconnue et aimée. Naturellement, les souhaits et les messages de félicitations ont afflué après sa retraite.

Son bon ami Williams a lui aussi quitté l’épreuve au troisième tour. La championne du Grand Chelem à 23 reprises n’a pas réussi à retenir ses larmes après le match. Pas à cause de sa perte, mais à la retraite de Wozniacki.

Mais un bienfaiteur était une surprise pour tout le monde, Caroline incluse. Ce n’était autre que l’ancienne Angleterre et Liverpool F.C. footballeur, Steven Gerrard. Dans un message vidéo pour le Danois, Gerrard était tous les éloges pour elle.

«Bonjour Caroline. J’espère que vous allez bien. J’espère que vous aimez prendre votre retraite et vous reposer. Je veux juste vous féliciter pour une carrière incroyable. Vous nous avez donné tant de sommets au fil des ans. J’ai vraiment aimé te regarder. Alors félicitations majeures à toi. Et je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir. »

Wozniacki est une fan de Liverpool depuis toujours et comme vous pouvez l’imaginer, elle était ravie de voir la légende Gerrard la féliciter.

Elle a tweeté en réponse à la vidéo pour dire qu’en tant que fan de longue date du club, elle était perdue pour des mots sur la fierté qu’elle ressentait de voir la vidéo. Elle a également remercié Steven Gerrard pour ses voeux.

Wozniacki a terminé sa carrière de tennis avec un grand chelem et un décompte de 30 titres WTA, dont un titre de finale WTA.