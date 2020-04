Caroline Wozniacki forcée de reporter le match contre Serena Williams, sa dernière

L’ancienne n ° 1 mondiale Caroline Wozniacki a pris sa retraite du tennis professionnel au début de l’année. Alors qu’elle est passée sous le feu des projecteurs pour la dernière fois en tant que joueuse de la WTA lors de l’Open d’Australie, elle n’a pas encore définitivement mis de côté ses chaussures de tennis.

En fait, la Danoise était censée faire ses derniers adieux sur le terrain à domicile, le 18 mai, face à son amie de longue date Serena Williams. Cependant, Wozniacki a dû reporter le match en raison de la situation mondiale sans précédent qui oblige à annuler des événements sportifs dans le monde entier.

La Danoise a communiqué la triste nouvelle à ses trois millions de followers sur Twitter: «Salut tout le monde! Je suis triste d’annoncer que mon dernier match contre Serena Williams a été reporté. La sécurité et la santé de tous sont les plus importantes!

Nous reprogrammerons pour une date ultérieure et informerons tout le monde dès que nous en aurons une confirmée! » Elle a ensuite calmé toute inquiétude possible concernant les billets dans un autre message: «Si vous avez déjà acheté des billets pour le match à guichets fermés, vos billets seront toujours bons, une fois que nous aurons choisi une nouvelle date!

En attendant, restez en sécurité et merci pour tout le soutien ”.

pic.twitter.com/RfgFztSYBr – Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7 avril 2020