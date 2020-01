Caroline Wozniacki, riposte au mont Gauff; La fête de Barty continue

Champion Open d’Australie 2018 Caroline Wozniacki survécu à la 23e graine Dayana Yastremska au deuxième tour pour prolonger sa retraite. Le Danois a gagné 7-5, 7-5 contre l’Ukrainien en deux heures et deux minutes pour atteindre le troisième tour.

Ce fut un match mouvementé pour les deux joueurs, qui a eu des conséquences physiques et émotionnelles – en particulier sur Wozniacki -. Dans les deux sets, Yastremska avait le coussin d’une avance de deux pauses sur les deux sets, c’était le grain de Wozniacki qui l’avait vue dépasser son plus jeune adversaire.

Dans le deuxième set, après que Wozniacki ait pris les devants 5-4, Yastremska a appelé l’entraîneur pour un traitement sur sa cuisse gauche. Fortement bandée, la joueuse de 19 ans a fait face à trois balles de match mais a creusé ses talons assez fermement pour contenir le sort et continuer le match.

À 6-5, servant encore une fois à rester dans le match, Yastremska a fait face à trois points de rupture supplémentaires et alors qu’elle réussissait avec deux, le troisième a mis fin à son Open d’Australie 2020. Après le match, Wozniacki a gardé ses larmes à distance tout en décrivant la gravité de la situation et les efforts qu’il lui a fallu pour rester à Melbourne Park, juste un peu plus longtemps.

«J’étais vraiment nerveux avant mon premier tour. Aujourd’hui, je me sentais assez calme, mais il est rapidement devenu 5-1, et je pensais: “ J’espère que je pourrai être ici pendant 30 minutes pour essayer de tout comprendre! Après avoir remporté ce match, qui a été très difficile, c’est tellement spécial de jouer devant une foule aussi incroyable sur l’un de mes terrains préférés », a-t-elle déclaré dans son interview sur le terrain.

Gauff, Barty Win Coco Gauff a fait un superbe retour dans sa victoire de 4-6, 6-3, 7-5 Sorana Cirstea dans leur match de deuxième tour qui a duré deux heures et six minutes. Gauff, qui dans son interview sur le terrain après sa victoire, a déclaré qu’elle continuait de regarder son père, Cori Sr.

qui, selon elle, continuait de l’encourager. «Allez-y, gamin», a déclaré la jeune fille de 15 ans lorsqu’on lui a demandé ce que son père lui avait dit. Prenant ses conseils à cœur, la jeune a mélangé patience et tactique à nous pour égaliser le match au premier set, puis renverser un déficit de 0-3 dans le troisième set pour atteindre le troisième tour lors de sa première apparition à l’Open d’Australie.

Sa victoire verrait le visage de l’adolescente Naomi Osaka dans un match revanche de leur rencontre de troisième ronde de l’US Open 2019. Plus tôt, tête de série et numéro mondial. 1 Ashleigh Barty a également atteint la ronde des 32 avec une victoire de 6-1, 6-4 sur Polona Hercog, luttant non seulement contre son adversaire mais aussi contre le vent.

En parlant avec son ancien partenaire de double Casey Dellaqua après le match, «Ce fut un match propre, vraiment heureux de sortir de celui-ci. C’était très différent de bout en bout – le vent a joué un rôle énorme. Polona a la capacité de vous frapper hors du terrain, alors… il s’agissait de moi de faire autant de balles que possible et j’ai également pu économiser quelques points de rupture dans le deuxième set ».

Barty affrontera la 29e tête de série en forme Elena Rybakina, qui vient de remporter un titre au Hobart International. Rybakina a battu le qualifié belge Greet Minnen 6-3, 6-4. Bouleversements Carla Suarez Navarro bouleversé la 11e graine Aryna Sabalenka 7-6 (8), 7-6 (8) dans leur match de deuxième tour.

L’Espagnol qui prend également sa retraite cette année a publié une photo sur Twitter, sous-titrée, “Pas encore terminé, @AustralianOpen Rendez-vous au tour 2” Treizième tête de série Petra Martic également perdu. Julia Goerges battu le Croate 4-6, 6-3, 7-5 en deux heures et six minutes. Crédit photo: Aus Open Twitter