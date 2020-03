Caroline Wozniacki s’est fait voler dans une épicerie

Le monde est en train de s’approvisionner en produits alimentaires et en produits essentiels de la vie quotidienne et, par conséquent, les magasins sont en rupture de stock en raison des blocages dans le monde entier. L’ancienne numéro un mondiale, Caroline Wozniacki, semble avoir rencontré une situation similaire.

Le Danois a choisi les articles disponibles dans le magasin, mais au moment où elle a atteint le comptoir de facturation, Wozniacki s’est rendu compte qu’un de leurs articles avait disparu. De plus, elle a posté sur Twitter adressant la même chose.

Je suis allé au magasin pour faire l’épicerie aujourd’hui! J’ai enfin trouvé un puzzle qui n’était pas épuisé et quelqu’un l’a volé dans notre panier avant même que nous ayons vérifié.

– Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 27 mars 2020

Caroline Wozniacki bloquée en Afrique

Plus tôt ce mois-ci, Wozniacki et son mari David Lee étaient coincés en Afrique. Il y avait moins de vols disponibles et après des jours d’attente, ils ont finalement pris un vol pour le Danemark. Après cela, ils se sont enfermés en toute sécurité dans leurs maisons.

Caroline Wozniacki s’est retirée du tennis après sa défaite à l’Open d’Australie 2020 face à la Tunisienne Ons Jabeur, et avant cela, elle a joué au tennis double aux côtés du numéro neuf mondial Serena Williams à Auckland et a atteint la finale.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, les joueurs de tennis semblent passer du temps de qualité avec eux-mêmes et leurs familles. Pour commencer, les sœurs Williams, Serena est occupée avec ses devoirs de maternité et alors que Vénus affiche régulièrement son régime d’entraînement.

Vendredi, dans l’une des histoires Instagram de Serena Williams, sa fille Alexis Olympia a montré ses talents de revers. Elle a puissamment frappé le revers avec un jouet en plastique qui a été suivi d’une appréciation du jeu de jambes.

Olympia est une petite fille forte 💪🏾❤️👼🏼🥰 Attention Serena 🤣 pic.twitter.com/zxJ1H8Pc1H

– 😂 (@ jamiepatrice60) 27 mars 2020

Venus Williams a publié activement ses rituels d’entraînement, et elle n’a pas été une patate de canapé pendant cette pause intempestive sur le circuit WTA.

Oui, Serena a fait une partie de la routine, mais a ensuite décidé de commenter la forme de l’entraîneur Venus juste avant de quitter l’Instastory pour un invité spécial. Je vais envoyer des captures d’écran de l’invité spécial car j’étais trop tard pour enregistrer. 😍 pic.twitter.com/jv7BduTRp6

– LaWanda (@ lawanda50) 27 mars 2020

Pendant ce temps, les hommes de l’ATP Stan Wawrinka et Benoit Paire ont eu un gala autour d’un verre et ont simultanément interagi avec leurs fans.

“Assiste à je mets un peu plus de Vodka j’aime bien”

Ce genre de 2e services il ne les taux pas 😭 pic.twitter.com/XVURxSEnkl

– Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) 27 mars 2020

Et les NextGen, Dominic Thiem et Daniil Medvedev s’assoient tous les soirs, en respectant les règles de distanciation sociale et passent du temps en jouant à la FIFA.

