Caroline Wozniacki souhaite qu’on se souvienne d’elle comme une assidue animée après sa retraite

Vendredi 24 janvier 2020, l’éblouissante Danoise, Caroline Wozniacki, bien-aimée de ses pairs, dont certains de ses plus grands rivaux comme Serena Williams, s’éloigne du tennis après sa défaite au troisième tour en ’20 AO contre le 28ème graine, cheval noir tunisien, Ons Jabeur 5-7, 6-3, 5-7, la brillante glamour de 29 ans a déclaré qu’elle souhaitait qu’on se souvienne d’elle comme une travailleuse acharnée qui n’a jamais oublié de transformer son vestiaire en à un endroit plus convivial.

En fait, comme la perte de Wozniacki vendredi 24 janvier avait bouclé une carrière incroyable pour l’une des plus grandes athlètes du Danemark, la jeune femme de 29 ans a dansé autour de la Melbourne Arena avec un drapeau national flottant sur ses épaules.

Le joyau danois inébranlable a passé environ 71 semaines au sommet du classement et a terminé sa carrière avec 30 titres en simple. Pendant ce temps, Wozniacki, qui a déclaré plus tard l’année dernière mettrait un terme à sa longue et ravissante carrière après l’Open d’Australie 2020, a déclaré vendredi dans une interview d’après-match, “J’ai fait un rêve quand j’étais enfant.

Je voulais gagner un Grand Chelem. Je voulais être numéro un au monde. Les gens pensaient que j’étais fou d’être d’un petit pays. Mais je l’ai fait. J’ai travaillé si dur pour cela chaque jour. J’espère que je vais même inspirer les joueurs de petits pays qui n’ont peut-être jamais eu de numéro un mondial ou de champion du Grand Chelem …

qu’ils peuvent le faire. J’espère que je vais laisser un peu de bonheur dans les vestiaires. Tout le monde veut être le meilleur. J’espère avoir donné un peu d’excitation et de libération et un peu de bonheur dans les vestiaires avec les discussions et les discussions amusantes que nous avons eues. ”