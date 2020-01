Caroline Wozniacki termine sa carrière avec une défaite au troisième tour à l’Open d’Australie

La danoise Caroline Wozniacki a incontestablement connu le meilleur moment de sa carrière à Melbourne Park en 2018, où elle a remporté son premier et unique titre du Grand Chelem, battant Simona Halep dans une finale palpitante. Mais à peine deux ans plus tard, l’ancienne n ° 1 mondiale a mis un terme à sa carrière au même endroit, s’inclinant face à Ons Jabeur, de Tunisie, 5-7 6-3 5-7 au troisième tour, après avoir chuté dans le classement après une bataille contre la polyarthrite rhumatoïde.

Wozniacki a annoncé son intention de prendre sa retraite après l’Open d’Australie de 2020 en décembre, invoquant une incapacité à concurrencer au niveau auquel elle était habituée et à se concentrer sur les activités extrajudiciaires, y compris potentiellement fonder une famille et faire campagne pour sensibiliser à la polyarthrite rhumatoïde. Cependant, malgré ces intentions, Wozniacki a montré dans les premières semaines de 2020 qu’elle était toujours une force avec laquelle il fallait compter dans le football féminin.

Lors de sa dernière épreuve WTA à l’Open d’Auckland, la Danoise s’est précipitée en demi-finale, remportant des victoires honorables contre les piliers Lauren Davis et Julia Goerges au niveau de la tournée, avant de tomber juste face à Jessica Pegula au cours des quatre derniers matchs. Elle a maintenu cette belle forme au cours des deux premiers tours à Melbourne, martelant Kristie Ahn dans son premier match avant de devancer la finaliste internationale d’Adélaïde et 23e tête de série Dayana Yastremska, 7-5 7-5.

Wozniacki avait semblé être en bon contact au début de son affrontement avec Jabeur, tirant son premier sang avec une pause précoce. Mais Jabeur a grandi dans le match, nivelant l’ouvreur avant de casser tard pour le sceller. Wozniacki, sans rien à perdre, est revenue en lice dans le deuxième set, offrant un affichage typiquement disputé pour garder ses espoirs d’atteindre la deuxième semaine en égalisant le match. Mais ce n’était pas pour le joueur de 29 ans.

Jabeur a franchi la première place du décideur et bien que Wozniacki ait réussi à récupérer cette pause, elle n’a finalement pas eu de réponse pour le pouvoir tunisien. Jabeur, qui n’avait jamais atteint la deuxième semaine lors d’un tournoi majeur, semblait parfois avoir des problèmes avec les nerfs, mais une grosse portion a aidé à sauver sa cause lorsqu’elle a été mise sous pression à mi-chemin du décideur. Wozniacki, sans ce pouvoir de la ligne de confiance, a hésité alors qu’elle servait à rester dans le match 5-6.

La défaite lui a refusé la chance d’affronter son amie et rivale Serena Williams, qui reste enfermée dans une bataille avec la 27e tête de série Wang Qiang, dans ce qui aurait sûrement été le choix de l’action du quatrième tour. Mais il convenait peut-être que la fin vienne contre un gros frappeur athlétique comme Jabeur. Wozniacki a bâti sa carrière sur l’habileté, le toucher et un superbe esprit de compétition à une époque où la puissance est devenue de plus en plus le facteur décisif du WTA Tour.

C’est une tendance qui s’est poursuivie avec Naomi Osaka et Bianca Andreescu parmi les chefs de file de la prochaine génération. Wozniacki a dû lutter tout au long de sa carrière pour obtenir le meilleur de ces joueurs et c’est à son grand crédit qu’elle a accompli tant de choses. Elle peut néanmoins être déçue de voir sa carrière se terminer avant son 30e anniversaire, mais elle a au moins pu terminer sa carrière à ses propres conditions, ce qui est un privilège rare dans le jeu moderne. Mais celui que le Danois méritait largement.

