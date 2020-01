Caroline Wozniacki: “Tout match peut être le dernier”

Le retrait de Caroline Wozniacki Vous devez attendre qu’aucun autre joueur n’en décide autrement. La Danoise, qui mettra fin à sa carrière professionnelle à la fin de Open d’Australie, a réussi son premier examen lundi Kristie Ahn rencontrer au prochain tour avec Yastremska ou Juvan. À 29 ans, elle seule sait à quel point elle est préparée pour affronter ce dernier match que personne ne sait quand ce sera. Pour l’instant, continuer à travailler pour que l’adieu soit à la hauteur d’une légende comme «Caro».

Joie pour la victoire. «Je me sens bien, vous savez, j’ai gagné mon premier match ici. Le départ est toujours compliqué, sachant surtout que c’est mon dernier tournoi. J’ai dû gérer beaucoup d’émotions, mais j’ai essayé de les garder sous contrôle, je pense que j’ai très bien fait. J’essaie de profiter de chaque instant, alors on ne sait jamais, il reste encore deux semaines. À chaque match disputé, je donnerai tout ce que j’ai, car tout le monde pourrait être le dernier. »

Prochain rival. «J’ai déjà joué avec Yastremska auparavant, c’est une joueuse de tennis qui joue très vite, essaie toujours de prendre la balle tôt. Je n’ai jamais joué avec Juvan, donc j’imagine que je vais devoir l’étudier un peu plus. »

Souci de l’air. «Je ne me suis pas trop inquiété, je sais que l’Open d’Australie a des médecins incroyables qui prennent de grandes précautions. Je sais que nous jouons avec une qualité de l’air qui est de 200 points dans l’indice, mais aux Jeux Olympiques ou ailleurs nous jouons avec 300. Je sais qu’ils essaient de prendre soin des joueurs, ça ira. En ce moment, l’Australie connaît de plus gros problèmes, être ici et aider avec le Rallye pour le secours a été incroyable. La communauté du tennis s’est réunie, donc je suis fier d’elle. »

Amitiés à l’intérieur du vestiaire. «En général, ceux de ma génération ont toutes de grandes amitiés depuis les juniors, nous étions un grand groupe qui est entré dans la tournée en même temps. Je sais qu’il y aura des amitiés qui dureront au-delà du tennis, donc c’est super. Avant je ne sais pas comment les choses se passaient, évidemment Serena ou Vénus sont ici depuis plus longtemps, mais elles étaient extrêmement amicales et très ouvertes avec moi. J’espère que maintenant la jeune génération sera tout aussi gentille les uns envers les autres, ce n’est qu’en faisant de notre mieux que nous améliorerons notre sport. En fin de compte, il y a toujours une vie au-delà du tribunal, c’est la chose la plus importante. »

Le Danemark après Caroline. «J’espère inspirer de nombreux jeunes joueurs à poursuivre leurs rêves. En ce moment, nous avons deux bons juniors qui ont déjà laissé leur marque, un garçon et une fille. J’espère qu’ils pourront prendre mon témoignage. J’ai rencontré Holger la semaine dernière et il était super sympa, il joue très bien et il travaille dur, je vois un bel avenir. Ensuite, nous avons Clara, qui a remporté le Junior ici l’année dernière et qui a maintenu ses bons résultats, a frappé la balle très propre. J’espère que je pourrai passer à l’étape suivante et contester également les principaux cadres. »

Un danois solitaire dans le classement. «Je n’y ai jamais pensé, vraiment, mais je pense que tout aurait été un peu plus facile si j’avais quelqu’un de proche, je me serais montré le chemin et avais prouvé que c’était possible. J’ai toujours cru en moi, j’ai toujours cru qu’il n’y a pas de limites, peu importe d’où vous venez, de quelle couleur est votre peau, vos cheveux ou quoi que ce soit. Cependant, je pense qu’avoir quelqu’un devant vous qui a tracé la voie est une inspiration. J’ai dû m’inspirer d’autres cas pour avancer, comme Graf ou Hingis. »

Possibilité d’aller aux Jeux Olympiques. «J’y ai pensé, c’était un problème qui était là et je sais à quel point il était important pour moi de jouer aux Jeux Olympiques, et qu’il aurait été incroyable de participer à Tokyo. Je voudrais les jouer, également en double mixte. Cependant, j’ai décidé de terminer ici mais … qui sait? Peut-être que je me présente aux Jeux olympiques et que je fais autre chose. Nous verrons, je peux peut-être faire partie d’une autre façon. »

