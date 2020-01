Caroline Wozniacki voit Lauren Davis dans trois sets audacieux

La cinquième tête de série, Caroline Wozniacki, a surmonté la tempête Lauren Davis pour atteindre les quarts de finale de l’ASB Classic à Auckland jeudi. Wozniacki, qui a joué lors de la séance du soir, a gagné 6-1, 4-6, 6-4 en deux heures et 19 minutes.

Le premier set, comme l’indique le score, a été assez facile. L’Américaine a fait son entrée dans le match dans le deuxième set et il semblait qu’elle continuerait sur sa lancée tout au long du match. Mais la Danoise de 29 ans est venue d’une panne dans le troisième set pour prendre sa place dans les huit derniers.

Dans son interaction d’après-match, Wozniacki a admis que la chance avait joué son rôle en l’aidant à gagner. L’ancien monde non. J’ai dit: “J’ai eu un peu de chance à la fin et cela aurait pu aller dans les deux sens. Elle (Davis) est une grande joueuse et elle a combattu très dur aujourd’hui, mais moi aussi.

Lorsque vous jouez bien et que vos adversaires ont bien joué, et que vous vous appuyez mutuellement pour jouer à un niveau élevé. Ce sont les matchs amusants à jouer. “Wozniacki affrontera la quatrième tête de série allemande, Julia Georges, en quart de finale.

Georges a eu un match facile contre le Suisse Jil Teichmann, l’emportant 6-3, 6-2 en 78 minutes. Plus tôt, la tête de série Serena Williams a affronté l’Allemande Laura Siegemund en quart de finale. Les autres matchs de quart de finale se joueront entre la troisième tête de série américaine, Amanda Anisimova, et la Canadienne Eugenie Bouchard, et la Américaine Jessica Pegula et Alize Cornet, de France. Crédit photo: WTA Twitter