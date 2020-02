Carreño et Fognini tombent du tournoi de Marseille

Après avoir fait une magnifique semaine à Rotterdam, les Espagnols Pablo Carreño Il a décidé de quitter le tournoi de Marseille qui débutera la semaine prochaine, dans le seul but d’affronter les tournois les plus importants qui débuteront dans quelques semaines et où l’Espagnol a de nombreuses illusions déposées. Ce ne sera pas la seule victime qui comptera le tournoi français, puisque des heures avant, il était aussi Fabio Fognini qui a décidé de descendre pour des raisons inconnues. Les positions espagnole et italienne seront occupées respectivement par Mikael Ymer et Mikhail Kukushkin.

