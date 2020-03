Carreño parle du nouveau calendrier

Le joueur de tennis de Gijón a été enregistré à domicile pour expliquer comment il vit ces moments d’incertitude. Après avoir pris connaissance de la nouvelle place du calendrier du Grand Chelem parisien, Pablo a exprimé que c’était loin d’être sa principale préoccupation et a encouragé tout le monde à rester chez lui pour atténuer la crise mondiale le plus rapidement possible et que le retour à la normalité est le plus tôt possible.

@ pablocarreno91 explique comment il passe ces journées spéciales confiné à la maison et apprécie ce qu’il pense du transfert controversé de Roland Garros en septembre, juste après l’US Open et aux dates de la Laver Cup pic.twitter.com/iH0PrZcOlV

– Arseni Pérez (@arsenismash) 18 mars 2020

