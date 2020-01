Carreño, Ramos et ＇Feli ahead, devant Adélaïde et Auckland

Paul Carreño, Albert Ramos et Feliciano López Ils ont disputé leurs matches respectifs ce mercredi et se sont qualifiés, les deux premiers, pour les quarts de finale de l’ATP 250 d’Adélaïde et pour, le Toledo, le même tour dans l’ATP 250 d’Auckland. Celui qui avait théoriquement le jeu le plus compliqué des trois était ‘Feli», qui a mesuré le favori numéro un sur la piste difficile de l’événement néo-zélandais, l’Italien Fabio Fognini, et qui a dû revenir pour gagner 3-6, 6-4, 6-3.

Le gaucher a soulevé un duel qui avait été compliqué lorsque le San Remo avait pris le premier set grâce à une «pause» dans les dernières mesures. Cependant, les Espagnols amélioraient à la fois le service et le reste pour déranger plus de 12 dans le monde.

‘Feli’ n’a pas profité d’une première ‘pause’, mais il est resté patient et a trouvé une meilleure opportunité lorsque l’Italien a servi à égalité à cinq. Le Toledo s’est cassé pour prendre la manche et dans le troisième son puissant service (8 de ses 17 ‘as’) a été dévastateur pour son rival. Lopez va chercher les demi-finales contre le polonais Hubert Hurkacz, sixième tête de série.

De son côté, il y a eu aussi de bonnes nouvelles sur le hard track d’Adélaïde avec les victoires de Pablo Carreño et de Albert Ramos, bien que le Catalan se fasse aux dépens de son compatriote Jaume Munar, «perdant chanceux» gracieux avec la perte du Serbe Novak Djokovic, qui aurait dû être en principe l’adversaire de Barcelone.

Il a pris le billet en quarts après avoir battu les Baléares 7-6, 6-3, dans un match où Munar Il avait ses options au premier tour où il est monté 3-1. Bouquets l’Américain sera mesuré Tommy Paul, classée de la précédente, pour une place dans l’avant-dernière manche.

Ce sera aussi l’objectif d’une Pablo Carreño, qui a été très solvable lors de son ouverture dans le tournoi australien contre le joueur de tennis français Jeremy Chardy, qui a battu en deux manches 6-3, 6-2.

Gijón, quatrième tête de série à Adélaïde, n’a pas perdu son service tout au long du match, ne cédant que trois balles de break et a à peine donné des options lorsqu’il a joué avec les premiers. Deux «pauses» précoces dans chaque set lui ont permis de rencontrer les Américains plus facilement Lloyd George Harris, un autre joueur qui vient du précédent.

