Carreño remporte le duel espagnol à Rotterdam

L’asturien Pablo Carreño a été le vainqueur du duel espagnol en huitièmes de finale de l’ATP 500 à Rotterdam après avoir remporté le Castellon Roberto Bautista en trois séries (6-4, 2-6, 7-6 (4)).

12/02/2020 à 19:28

CET

EP

Gijón a pris un duel contesté, que son vainqueur n’a décidé jusqu’à la «mort subite» du dernier trimestre et dans lequel il a commis moins d’erreurs que son coéquipier en Coupe Davis, sixième tête de série dans l’épreuve néerlandaise qu’il a payée. cher surtout une faute malheureuse quand il a pris avec 4/3 contre.

Les deux joueurs de l ‘«Armada» ont commencé très fermement avec leurs services, mais Carreño Il a saisi sa seule opportunité dans le premier set pour réaliser le break clé qui lui a permis de prendre de l’avance sur le tableau de bord.

Cependant, Baptiste, qui ne semble pas être au niveau qui l’a fait briller en ATP Cup, a réagi et dominé la clarté du deuxième set, où il n’a donné aucune option avec son service, avec seulement deux points perdus, les deux avec le deuxième service, et a également pu trouver les échappatoires dans celle de son rival, qui s’est soldée par deux «pauses» et un total de huit balles de rupture.

Dans le troisième, les dix du monde ont sauvé un délicat 15-40 lors du premier match, mais à partir de là, les services ont été imposés et l’Espagnol a eu un meilleur pouls dans le ‘tie-break’ pour être cité pour une place en demi-finale avec le vainqueur du duel parmi les Italiens Janik Sinner, «maître» de la Next Gen, et le Belge David Goffinchambre préférée

