Casey Dellacqua participe à une clinique de coaching avec les meilleurs juniors de l’ouest de l’Australie

Le professionnel de tennis à la retraite Casey Dellacqua, d’Australie, a participé à une clinique d’entraîneurs avec certains des meilleurs juniors d’Australie occidentale, selon le site Web Community News. Dellacqua a fourni des idées, des stratégies et des tactiques à 15 jeunes joueuses de la compétition de la Ligue d’État Junior Tennis West Girls lors d’une clinique d’entraînement en double au State Tennis Center la semaine dernière.

Les juniors font partie de six équipes qui participent chaque semaine à la Casey Dellacqua Cup, qui est un tournoi pour les meilleurs juniors de l’État. Michael Roberts, directeur général de Tennis West, a déclaré: “La Coupe Casey Dellacqua est une nouvelle initiative pour la saison 2019-2020 et avoir Casey comme ambassadeur de la compétition est un privilège absolu.

Elle convient parfaitement à nos filles juniors de la ligue d’État, ayant grandi en jouant à WA; elle comprend notre environnement d’entraînement, de développement et de compétition comme personne d’autre. Les filles ont une chance incroyable de pouvoir passer du temps sur le terrain avec Casey et elles retireront chacune quelque chose de différent de l’expérience ».

Dellacqua, qui a été nommé ambassadeur des compétitions en 2019, a déclaré: “Je suis tellement excité et honoré d’être nommé ambassadeur de la Coupe Casey Dellacqua. J’ai joué dans la compétition de la Ligue d’État chaque week-end tout au long de ma carrière junior, et au fur et à mesure de ma progression vers les rangs supérieurs.

Cela m’a vraiment fait devenir le joueur que j’ai fini par être. C’est un super concept et je suis tellement content qu’il continue de prospérer toutes ces années plus tard ». Bien qu’elle ait culminé à la 26e place du classement en simple, Dellacqua a obtenu les meilleurs résultats en double où elle a remporté sept titres en double WTA, 23 titres en double ITF et un titre en double mixte Grand Chelem à l’Open de France 2011.

Elle a également atteint les finales des quatre tournois du Grand Chelem en double féminin, apparaissant dans sept finales majeures de 2008 à 2017 et culminant à la troisième place du classement du double.