Casper Ruud cherche son premier titre ATP contre le chanceux luser Pedro Sousa

Casper Ruud, 21 ans, a fait un début de saison prometteur avant de perdre trois matchs consécutifs, dont un déchirant à l’Open d’Australie contre Egor Gerasimov lors du bris d’égalité décisif. Le Norvégien est de retour à son meilleur niveau à Buenos Aires, battant Juan Ignacio Londero 4-6, 7-5, 6-1 en deux heures et 12 minutes pour rester sur la trajectoire du premier titre ATP, perdant la seule finale jusqu’à présent à Cristian Garin à Houston l’année dernière.

Avec ces points, Casper se classera parmi les 40 premiers et dépassera le meilleur classement de son père Christian, atteignant l’un de ses premiers buts et recherchant le premier titre ATP dimanche. Londero menait 6-4, 5-3 et contrôlait complètement le rythme jusqu’à ce point, ne réussissant pas à franchir une étape supplémentaire et à s’assurer une place dans la finale devant les supporters locaux, perdant du terrain dans les phases finales du deuxième set et décadence du terrain dans la décision alors que Casper jouait de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait.

Ruud a décroché 11 as et a sauvé quatre chances de pause sur six, survivant à ce deuxième set passionnant et ne regardant jamais en arrière après une performance solide dans le décideur. L’Argentin a perdu environ neuf points dans les neuf premiers matchs de service, jouant à un niveau élevé et n’ayant pas ajouté la touche finale et franchi la ligne d’arrivée en premier, subissant des pauses consécutives quand cela importait le plus et restant à des kilomètres derrière le jeune dans le troisième set pour terminer son voyage en demi-finale.

Londero a forcé une erreur de Ruud dans le troisième match pour prendre une pause, produisant une performance de service fiable et donnant un coup de revers à la ligne gagnante du dixième match pour un 6-4. Casper était également impuissant au retour dans le deuxième set, souffrant d’une pause dans le cinquième match et revenant pour rester dans le match à 4-5.

Sur un coup, Juan Ignacio a perdu la dynamique et l’élan, pulvérisant une erreur fracassante pour se casser à 15 et garder le rival en lice. Ruud n’a eu besoin d’aucune deuxième invitation, prenant 16 des 18 derniers points et assurant le set avec un retour gagnant à 6-5 qui a fait de lui le favori pour la victoire maintenant.

Comme prévu, Casper était le seul joueur sur le terrain dans le décideur, perdant à peine un point derrière le tir initial et offrant des pauses dans les matchs deux et six pour se forger un avantage de 5-1. Au service du triomphe, Casper s’est tenu amoureux quelques minutes plus tard pour effectuer une grande évasion et devenir le favori du titre.

Ce ne serait probablement pas le cas si Diego Schwartzman avait réussi à battre Pablo Cuevas plus tôt vendredi soir, restant sur le terrain pendant près de quatre heures dans cet affrontement passionnant en quart de finale et n’ayant plus rien dans le réservoir pour la demi-finale de samedi contre un perdant chanceux Pedro Sousa.

Schwartzman a donné un coup de pied au Portugais qui en est à sa première finale ATP à l’âge de 31 ans, marquant seulement 12 victoires ATP dans une carrière avant Buenos Aires! N ° mondial 145 perdus lors du dernier tour de qualification, entrant dans le tableau principal après le retrait du champion de Cordoue Cristian Garin et marquant trois victoires pour atteindre les demi-finales où il n’a pas eu à jouer, économisant de l’énergie pour la rencontre de dimanche contre Ruud, les deux joueurs cherchant le première couronne ATP.